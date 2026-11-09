Saborosos frutos da cultura

Terra de tradições, com o casario centenário e famosa por uma fruta deliciosa, típica desta época, Sabará vai ganhar um equipamento cultural para unir as pontas dessa história. No próximo sábado (14), será inaugurado o Museu da Jabuticaba, de iniciativa particular, que vai funcionar num imóvel do século 19. No espaço localizado na Rua Abreu Guimarães, 193, no Centro, nasceram José Moreira Torres, em 1834, Pedro Tomé Torres, em 1889, e Pedro Torres, em 1931, conta Elizabeth Torres, numa reverência à memória do bisavô, do avô e do seu pai. “O que não falta aqui é história”, orgulha-se.

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“A casa está do jeitinho que minha avó, Maria José Viana, deixou. Tem o tacho de fazer doces, os móveis, latas de óleo antigas e retratos da nossa família”, mostra a sabarense. Ela cuidará da gestão do museu com a irmã Elaine e as sobrinhas Carolina e Natália, nomes à frente do Quintal Torres, empreendimento com longa trajetória na produção de derivados da jabuticaba, incluindo geleia, molhos, licores, cerveja e tudo o mais que mãos criativas podem realizar.

Num dos quatro ambientes, o visitante poderá ver a Sala das Heranças, em homenagem às famílias locais. “Por isso, fazemos questão de chamar de Museu da Jabuticaba de Sabará”, observa Elizabeth, destacando as árvores do tempo dos antepassados e ainda em franca produção. “Na área externa, teremos viveiro de mudas, cafeteria, nos moldes bem caseiros, e oficina com uma cozinha para fabricação.”

SOLO FÉRTIL

A ideia de criação do museu foi semeada há cerca de cinco anos, encontrou solo fértil na família Torres e agora frutifica para preservar a memória, valorizar saberes tradicionais e fortalecer a identidade cultural e gastronômica. As gestoras querem mostrar não apenas a importância da fruta para Sabará, mas também as diferentes formas de aproveitamento e a movimentação nos setores de cultura, gastronomia e economia, especialmente no período da safra.

Sentimentos misturados ao sabor da história borbulham no caldeirão afetivo e culinário. “Mais do que espaço de produção artesanal, o Quintal Torres é lugar de encontros e preservação da nossa cultura. Gerações e gerações mantêm viva a tradição mineira de receber as pessoas com o café passado na hora, quitandas caseiras e produtos elaborados a partir da jabuticaba.”

Interessados em conhecer o Museu da Jabuticaba devem ligar (31) 97776-5470, obtendo informações sobre visitas e agendamentos. A inauguração em 14 de setembro será um evento exclusivo para convidados.

CENÁRIO BARROCO PARA O FESTIVAL...

Foi o compositor Alceu Valença quem comparou, e muito bem, a jabuticaba a um “olhar noturno”. Ótima ideia, com um detalhe: nesta temporada, a fruta pode ser saboreada, de todas as formas, a qualquer hora do dia ou da noite. Em Sabará, com seus monumentos barrocos, começa no próximo dia 19 e vai até 22 deste mês o Festival da Jabuticaba, agora completando 40 anos e com edição especial. Em torno da fruta, presente em muitos quintais da cidade, se encontram história, tradições e cultura. Visitantes poderão provar alimentos doces e salgados, bebidas e outras “criações” à base da fruta que surpreendem. O evento será na Praça Melo Viana, com um Corredor Cultural na Rua Dom Pedro II, e a Cozinha Kids, grandes chefs na Cozinha ao Vivo e apresentações musicais. Promoção da Associação dos Produtores de Derivados da Jabuticaba de Sabará (Asprodejas), e prefeitura local, via secretarias municipais de Turismo e de Cultura.

...QUE CELEBRA EDIÇÃO HISTÓRICA

Realizado no “coração” do Centro Histórico de Sabará, o Festival da Jabuticaba homenageia a fruta elevada à categoria de Patrimônio Imaterial e Cultural do município. O prefeito Sargento Rodolfo ressalta o impacto social e econômico do evento: "Alcançar a marca de 40 edições reafirma a grandeza da nossa identidade. É um evento de enorme importância, pois movimenta a economia local, gera renda, fortalece nossas tradições e coloca a cidade no centro das atenções no estado." O grande destaque desta edição está na criação do Corredor Cultural, rota que conduz a equipamentos de relevância como o Teatro Municipal, o Solar do Padre Corrêa, a Casa Amarela e o Solar Dona Sofia, todos com atrações especiais. “Queremos que o público vivencie a cidade em sua totalidade, unindo arquitetura, hospitalidade e experiências inesquecíveis", diz a secretária Municipal de Turismo, Jussara Paim.

PAREDE DA MEMÓRIA

As pessoas ligadas às celebrações religiosas conhecem bem o baldaquino. Mas para quem nunca ouviu falar a respeito, vai a explicação: trata-se de uma cobertura de elementos sagrados, com a cúpula sustentada por colunas, feita de madeira, tecido, pedra ou metal. A peça mostrada hoje está desaparecida da Matriz Nosso Senhor dos Passos, de Rio Preto, na Zona da Mata, e é procurada pelas autoridades do patrimônio. Nas cerimônias, o baldaquino era apresentado junto ao ostensório para expor a hóstia consagrada sobre o altar. Conforme divulgado pelo Ministério Público de Minas Gerais, as partes interna e externa da cúpula são ricamente trabalhadas apresentando folhas de acanto e possuindo frisos na borda. De acordo com as pesquisas, em 1844, por lei provincial, Rio Preto foi elevada a vila e logo começaram as campanhas para construção de uma igreja que fizesse jus à nova condição. Assim, em 26 de setembro de 1860, ela foi inaugurada. Além de toda a riqueza arquitetônica, mesclando estrutura no estilo barroco e acabamento interno e das janelas, no neoclássico, a Matriz Nosso Senhor dos Passos tem em seu acervo outras peças de valor histórico e artístico.

ACOLHIDA SOLIDÁRIA

Com a bênção do arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo, foi inaugurada a nova sede da Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida, na Catedral Cristo Rei, em BH. A estrutura vai beneficiar inicialmente famílias da Vila Mariquinha, na Região de Venda Nova, e permitir a ampliação, para comunidades do Vetor Norte, de projetos sociais já desenvolvidos em outras vilas da capital. Entre as iniciativas, o “Tecendo Proteção”, voltado à promoção dos direitos das pessoas idosas. A ação busca fortalecer a inclusão familiar e social e facilitar o acesso aos serviços públicos garantidos por lei. O acompanhamento é realizado por equipe multidisciplinar, formada por assistentes sociais, fisioterapeutas e outros colaboradores. As inscrições para participar do projeto estão abertas e podem ser feitas na Catedral Cristo Rei.

SEGUNDA ETAPA

Aberta ao público a segunda etapa da exposição "Passado, Presente, Futuro - Memória Viva de Minas", em cartaz até 15 dezembro na sede do Iepha-MG (Prédio Verde), na Praça da Liberdade. Desta vez, o foco está nas perspectivas futuras de atuação do instituto, incluindo patrimônio cultural, inovação tecnológica, acessibilidade e ampliação do acesso da população aos bens culturais do estado, com destaque para o Programa Minas Imersiva. A proposta é estabelecer conexão entre o legado construído pelo Instituto ao longo de sua história, completando agora 55 anos, e os novos caminhos para a preservação e a difusão do patrimônio cultural. Visitação de segunda a sexta (exceto finais de semana e feriados), das 10h às 17h, no segundo andar.

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DOAÇÃO

Movimento global que incentiva a generosidade e fortalece a cultura de doação, para conectar pessoas, comunidades e organizações da sociedade civil, o Dia de Doar será celebrado no próximo dia 1º. O Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados (SJMR), que participa da iniciativa desde 2024, lança uma campanha convidando os mineiros, empresas e parceiros a contribuir com o trabalho da organização no Brasil. Informações no instagram @sjmrbrasil