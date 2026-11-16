Cristo Redentor tem coração mineiro

Cartão-postal do Brasil e uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, tem o coração feito com pedra-sabão proveniente de Carandaí, distante 136 quilômetros de Belo Horizonte, e o corpo revestido com a mesma matéria-prima mineira. Em plena comemoração dos seus 95 anos, o monumento de 38 metros de altura, sendo 8m do pedestal, recebe a visita de cerca de 1,5 milhão de pessoas por ano. Na estrutura de concreto armado com aço por dentro, o coração no peito da estátua consiste na única parte interna feita com pedra-sabão.

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Sempre de “braços abertos sobre a Guanabara”, conforme eternizou a canção do carioca Tom Jobim (1927-1994), o Cristo é todo revestido com mosaicos do mesmo material, cortados em triângulos de 3 centímetros. Por ser maleável, resistente ao frio e ao calor e bonita no seu tom esverdeado fosforescente, a pedra-sabão se adequou totalmente ao projeto de construção. Os milhares de triângulos foram colados à mão sobre um tecido e, depois, aplicados sobre a superfície pelos “pastilheiros”.



Localizado em meio ao Parque Nacional da Tijuca, tombado pelo Iphan e pertencente à Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, o Cristo tem sua história iniciada em 1859, quando chega ao Brasil o padre francês Pierre-Marie Bos, primeiro a ter a ideia de se construir a imagem de Jesus no alto do monte, o Corcovado. O projeto só vingou mesmo no século 20, tendo à frente o arcebispo dom Sebastião Leme e execução do engenheiro carioca Heitor da Silva Costa, que contou com a ajuda do pintor Carlos Oswald para criar a imagem do Messias com os braços abertos.



Para a empreitada, Heitor foi a Paris onde contratou o escultor Paul Landowski, especialista no estilo art decó e responsável por uma maquete e escultura em tamanho real da cabeça e das mãos da estátua. Também francês, o engenheiro Albert Caquot se encarregou dos cálculos estruturais. Em cinco anos (1926-1931), o monumento ficou de pé unindo engenharia, arquitetura e escultura.

GRANDE MOSAICO

Antes de retornar ao Brasil, Heitor decidiu que a estrutura em concreto armado deveria ser revestida por um grande mosaico de pedra sabão, devido às boas qualidades do material. Dom Sebastião Leme pediu, então, que um “singelo coração” fosse moldado no peito da estátua, tornando-a uma imagem estilizada do Sagrado Coração de Jesus. E assim foi feito.



Em Carandaí, existe a tradição oral sobre essa história. De acordo com a Diretoria Municipal de Patrimônio, há pesquisas em andamento para levantamento de documentos e outras fontes sobre a remessa da pedra-sabão para o Rio.

À IMAGEM E SEMELHANÇA

Em Minas, há muitas outras imagens do Redentor, embora sem o mesmo material. Em Belo Horizonte, há um Cristo Redentor no Bairro Milionários, na Região do Barreiro, assim como em Itabirito, na Região Central, Taquaraçu de Minas, na Região Metropolitana de BH, e em Poços de Caldas e Elói Mendes, no Sul de Minas.

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CAETÉ FESTEJA RETORNO DE IMAGEM...

Muita alegria para receber a imagem de Nossa Senhora do Rosário, do século 18, desaparecida há mais de 60 anos. Na próxima quarta-feira (18), em Caeté, na Grande BH, haverá toque de sinos e apresentação do Grupo de Tambores da Piedade, no adro da Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso, no Centro Histórico. Em seguida (18h30), ocorrerá a entrada da imagem e feita a apresentação pelos representantes do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), instituição responsável pelo resgate da joia barroca esculpida em madeira e com 80 centímetros de altura. O padre Celmo Coelho de Souza presidirá a celebração.

...DESAPARECIDA HÁ MAIS DE 60 ANOS

As comemorações da Festa de Nossa Senhora do Rosário, em Caeté, começam amanhã (17), com a oração do terço (18h30), missa (19h) e hasteamento da Bandeira de Nossa Senhora do Rosário. Já na quinta-feira (19), os fiéis participam da oração do terço (18h) na Igreja Matriz e acompanham a procissão (18h30), saindo da Matriz Nossa Senhora do Bonsucesso até a Igreja do Rosário, com a presença do Congado de Santo Antônio do Deschamps. Missa às 19h. Na sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra, haverá Oração do Terço (8h30), missa (9h e 16h) e Terço da Misericórdia (15h30).

Gostei do que vi

A Praça da Liberdade, ponto nobre de Belo Horizonte, tem sempre uma atração que puxa nossos olhos e os conduz à cultura, à história e a boas surpresas. Pois passando diante da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, entrei para ver a mostra “Casa de poesia: Poemas para crianças”, em cartaz até 4 de dezembro. Estão lá versos de Cecília Meireles, Roseana Murray, Vinicius de Moraes, Ferreira Gullar e outros de inspirados autores, apresentados em textos marcados pela simplicidade e profundidade, num diálogo com o imaginário infantil. Tendo curadoria de Fabíola Farias e ilustrações e projeto gráfico de Santiago Régis, a exposição faz parte do projeto Fomento às ações culturais desenvolvidas pela Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, patrocinado pela Cemig, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, e promovido pelo governo estadual e Associação dos Amigos da Biblioteca Pública Estadual. Impossível sair de lá sem recordar a infância e recitar um dos versos, especialmente “esta menina tão pequenina quer ser bailarina...”, de Cecília Meireles (1901-1964).

JK

Neste ano de homenagens pelo cinquentenário da morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek, está sendo lançado o livro “Brasil pós-JK: Ecos do desenvolvimento no Brasil contemporâneo”, organizado por Moisés Mota, associado do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais (IHGMG). Dividida em cinco eixos, a obra tem textos assinados por historiadores, diplomatas, economistas, arquitetos, juristas, jornalistas e escritores. “Estamos todos reunidos em torno de um mesmo legado”, destaca Mota. A publicação tem o apoio da Editora do IHGMG. À venda na Amazon (amazon.com.br).

SEMINÁRIO 1

Na próxima sexta-feira (20) e no sábado (21), será realizado na Casa de Cultura Negra (foto), em Ouro Preto, o Seminário da Pesquisa Saúde Pública da População Negra de Ouro Preto. Presentes pesquisadores, profissionais, lideranças sociais e representantes de diferentes territórios em torno de discussões sobre desafios, políticas públicas e caminhos para a promoção da equidade racial na saúde. Conforme os organizadores, a programação inclui mesas de debate, palestras e abordagem de temas fundamentais, a exemplo do papel do estado e dos movimentos sociais na saúde da população negra, além de epidemiologia, saúde pública, moradia, desenvolvimento sustentável e impactos do racismo na saúde mental.

SEMINÁRIO 2

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Um dos momentos especiais será a inauguração da Estação de Pesquisa Sankofa, na Casa de Cultura Negra de Ouro Preto, espaço para valorizar memória, produção e preservação do conhecimento sobre a população negra. O endereço é Rua Padre Faria, 14, ao lado de Igreja Matriz Santa Efigênia. Haverá transmissão ao vivo pelo Youtube.