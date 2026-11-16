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MUDANÇAS NO TRÂNSITO

Transporte escolar e táxis poderão usar faixas exclusivas de ônibus em BH

Medida amplia o acesso para veículos escolares após testes realizados desde junho e restringe o uso dos corredores apenas a taxistas cadastrados em BH e cidades conveniadas

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
16/11/2026 14:33 - atualizado em 16/11/2026 14:35

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Semáforos inteligentes aumentam velocidade dos ônibus em até 30% em BH
Faixas exclusivas para ônibus em Belo Horizonte poderão ser utilizadas por transportadores escolar e taxistas crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

A circulação nas faixas e pistas exclusivas destinadas ao transporte coletivo de Belo Horizonte passa por uma readequação operacional definida pela Prefeitura de BH (PBH), por meio da Superintendência de Mobilidade do Município (Sumob) e da BHTrans. Publicada na edição de sábado (14/11) do Diário Oficial do Município (DOM). A nova regulamentação permite definitivamente o acesso de veículos do transporte escolar em algumas vias e redefine os critérios de circulação para os táxis da capital e da Região Metropolitana.

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A medida teve início em junho, quando o Executivo municipal autorizou o acesso de vans e micro-ônibus escolares às faixas exclusivas para otimizar o deslocamento nos horários de pico de entrada e saída das escolas. Na época, a permissão definitiva foi concedida para as avenidas Dom Pedro II, Presidente Carlos Luz e Antônio Abrahão Caram. Em caráter experimental, estavam as avenidas Cristiano Machado – no trecho entre o Novo Anel e a rodovia MG-010, em ambos os sentidos –, Antônio Carlos e dos Andradas, além das ruas dos Caetés e Rio Pomba.

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Agora, o grupo de vias que estavam sob monitoramento técnico também ganhou autorização definitiva. No entanto, os condutores do transporte escolar precisam obedecer a critérios estabelecidos pela portaria para não serem autuados pela fiscalização eletrônica. A circulação é permitida exclusivamente em dias úteis e restrita a três faixas horárias específicas de maior demanda estudantil: pela manhã, das 5h30 às 7h30; no horário do almoço, das 11h30 às 13h30; e no fim da tarde, das 16h30 às 19h30.

Além disso, o veículo deve estar regularmente cadastrado na Sumob, vinculado ao município de Belo Horizonte, devidamente caracterizado e estar transportando alunos no momento do trajeto. É expressamente proibido realizar embarque ou desembarque de estudantes dentro das faixas exclusivas.

Como funciona o modelo de faixas em BH

Belo Horizonte conta com 74,2 quilômetros de faixas e pistas exclusivas para o transporte coletivo, sendo 21,7 km de pistas destinadas ao sistema Move, 36,3 km de faixas exclusivas implantadas à direita ou à esquerda em grandes avenidas e em 16,2 km de faixas preferenciais. De acordo com a PBH, o objetivo desse modelo é elevar a velocidade operacional dos ônibus, reduzir conflitos laterais com automóveis de passeio, diminuir o tempo de viagem dos passageiros e garantir maior segurança viária para pedestres, ciclistas e motociclistas.

A escolha dos trechos é pautada por estudos técnicos que identificaram gargalos de fluidez e pontos críticos de acidentes de trânsito. Pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar irregularmente em faixa ou via exclusiva para o transporte público de passageiros configura infração gravíssima. A penalidade prevê multa no valor de R$ 296,47, além do acréscimo de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O monitoramento na capital é feito de forma contínua por equipamentos de fiscalização eletrônica. Em 2025 os radares e câmeras de controle registraram 235.085 autuações por invasão de faixas exclusivas na capital.

Mudanças para taxistas

O acesso dos táxis às pistas do Move e às faixas exclusivas de ônibus também passou por mudanças após recomendação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). A orientação do órgão estadual determinou que a circulação nas vias exclusivas fosse restringida apenas aos veículos integrantes do sistema municipal de Belo Horizonte e aos táxis vinculados a municípios que mantêm convênio formal de operação integrada com a capital.

Com a regulamentação estabelecida pela PBH, o direito de trafegar pelos corredores de ônibus ficou limitado aos taxistas gerenciados pela Sumob em Belo Horizonte e aos permissionários de apenas cinco cidades da Região Metropolitana que possuem acordo de praça integrada: Contagem, Ibirité, Ribeirão das Neves, Sabará e Esmeraldas.

Táxis emplacados em outros municípios vizinhos que anteriormente contavam com permissão perderam a autorização para utilizar as pistas exclusivas. Para viabilizar o controle eletrônico sem gerar autuações indevidas aos profissionais autorizados, a prefeitura estabeleceu um período de transição e realizou o recenseamento das placas dos táxis das cinco cidades conveniadas, a fim de garantir que apenas os veículos homologados permaneçam isentos de multa nos corredores de transporte coletivo da capital.

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Como fica a circulação de táxis nas vias exclusivas:

  • Avenida Presidente Antônio Carlos;
  • Avenida Dom Pedro I;
  • Avenida Cristiano Machado, entre o Túnel da Lagoinha e o Viaduto Hélio Pelegrino, no Bairro São Paulo;
  • Túnel da Lagoinha, incluindo a ligação até a Avenida do Contorno;
  • Avenida Afonso Vaz de Melo, entre os números 500 e 629;
  • Avenida Paraná;
  • Avenida Santos Dumont

A nova portaria incluiu as avenidas Afonso Vaz de Melo, Paraná e Santos Dumont, além da ampliação do trecho autorizado na Avenida Cristiano Machado. Anteriormente, a permissão na Cristiano Machado abrangia o trecho entre a Rua Jacuí, no Bairro Graça, e o Viaduto Hélio Pelegrino. Agora, os veículos podem circular na faixa exclusiva entre o Túnel da Lagoinha e o viaduto. Porém, a circulação de táxis no Viaduto Nansen Araújo e no retorno de acesso à Estação Pampulha, na Praça Maria Deusa Marra, é proibida.

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