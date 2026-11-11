BH: Rua São Paulo terá faixa exclusiva para ônibus a partir de quinta-feira

A circulação de ônibus na Rua São Paulo, no Hipercentro de Belo Horizonte, terá mudança a partir desta quinta-feira (12/11), com a implantação de uma faixa exclusiva para o transporte coletivo. A medida abrange o trecho entre a Avenida Bias Fortes e a Rua dos Tupis, e faz parte das ações da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para reduzir o tempo de deslocamento dos passageiros e melhorar a fluidez do trânsito na região central.



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A criação do espaço reservado aos coletivos busca diminuir os conflitos entre ônibus e veículos particulares, permitindo que os primeiros circulem com menos interferências ao longo do trecho. A expectativa é melhorar a regularidade das viagens e reduzir o tempo gasto pelos passageiros no trajeto.

A intervenção também vem acompanhada de mudanças nos pontos de embarque e desembarque. Desde essa terça-feira (10/11), sete linhas de ônibus passaram a utilizar uma nova parada na Rua São Paulo, número 925, em frente ao Shopping Cidade. O ponto fica a aproximadamente 30 metros do endereço anterior, na altura do número 901, e recebeu um novo abrigo para os passageiros.



As linhas transferidas são 1145, 5401, 9101, 9102, 9208, 9209 e SC02A. Já as linhas 1404A, 1404C, 4107, 4110, 4113 e 5203 continuam atendendo no ponto do número 901.

A divisão dos locais de parada busca evitar a concentração de coletivos em um único ponto, agilizar o embarque e o desembarque e diminuir o tempo de permanência dos veículos na via. Cartazes informativos foram instalados nos pontos e agentes da Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob) devem orientar os passageiros durante a adaptação.

Priorização dos ônibus

A implantação da faixa exclusiva integra o Programa de Priorização do Transporte Coletivo e o Programa de Redução do Tempo de Viagem no Transporte Coletivo. As iniciativas incluem intervenções na infraestrutura viária e melhorias nos pontos de parada para tornar os deslocamentos de ônibus mais eficientes.



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Com a reserva de espaço para os coletivos, a prefeitura pretende reduzir a interferência do tráfego geral nas viagens do transporte público em uma das áreas de maior circulação da capital.