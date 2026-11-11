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DIREITOS DAS MÃES

Câmara promulga lei que avisa mães sobre entrega legal de recém-nascidos

Álvaro Damião, prefeito de Belo Horizonte, havia vetado a proposta alegando riscos à privacidade e ao acolhimento das gestantes. Vereadores rejeitaram o veto

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CL
Camila Lyrio*
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Camila Lyrio*
Repórter
11/11/2026 11:18 - atualizado em 11/11/2026 11:50

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Unidades de saúde de BH deverão informar gestantes sobre entrega legal de crianças para adoção
Unidades de saúde de BH deverão informar gestantes sobre entrega legal de crianças para adoção crédito: FreePik

A Câmara Municipal de Belo Horizonte promulgou, na última terça-feira (10/11), a lei que obriga hospitais, maternidades e outras unidades públicas e privadas de saúde de Belo Horizonte a fixar placas e comunicados com informações sobre a entrega legal de crianças para adoção.

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A determinação está na Lei nº 12.171, promulgada pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Professor Juliano Lopes (Podemos), e publicada no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (11/11). A medida estabelece que os avisos sejam instalados em locais de fácil visualização, especialmente nas salas de espera destinadas às gestantes e nos consultórios médicos onde elas são atendidas.

Os comunicados deverão informar que a entrega de um filho para adoção não constitui crime e que a mulher que opta pelo procedimento recebe acompanhamento psicológico e social.

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O legislação também determina que as placas contenham o endereço e o telefone atualizados da Vara Cível da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, para orientar as gestantes que desejam realizar a entrega legal ou conhecem alguém que tenha essa intenção.

O processo é sigiloso e deve ser realizado por meio da Justiça da Infância e da Juventude, com acompanhamento da gestante.

Veto do prefeito 

A proposta, que foi aprovada agora pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, havia recebido veto integral do prefeito Álvaro Damião em 24 de setembro. Na justificativa, ele alegava que a medida é contrária ao interesse público. 

As secretarias municipais de Assistência Social e Direitos Humanos e de Saúde apontaram que a exposição das informações em locais de grande circulação poderia causar constrangimento às gestantes e comprometer a privacidade delas. Segundo as pastas, a decisão pela entrega voluntária é complexa e exige atendimento individualizado, acolhimento e acompanhamento de profissionais especializados.

As secretarias também avaliaram que a divulgação das placas poderia interferir no sigilo e na forma como as mulheres são atendidas nas unidades de saúde.

O veto, no entanto, foi rejeitado pela Câmara Municipal. A legislação entrou em vigor na data da publicação. A Secretaria Municipal de Saúde informou que está adotando as providências necessárias para o cumprimento da nova lei.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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