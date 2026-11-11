Tolerância Zero em BH: fiscalização tira ônibus irregulares de circulação

A Prefeitura de Belo Horizonte realizou, nessa terça-feira (10/11), nova operação Tolerância Zero contra irregularidades no transporte coletivo municipal. A fiscalização ocorreu de maneira simultânea nas portas de garagens localizadas nos bairros São Marcos e Nova Vista.

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Com foco específico nas condições dos pneus dos veículos, as equipes da Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob) vistoriaram 15 ônibus. Dois coletivos apresentaram problemas, gerando dez autuações e o recolhimento das Autorizações de Tráfego (ATs), impedindo a circulação imediata.

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Fiscalização permanente e monitoramento

As ações ocorrem diariamente em portas de garagens, estações, pontos finais e ao longo dos trajetos, considerando também relatos dos usuários. O Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) complementa o acompanhamento da frota via GPS, por meio do sistema SITBus.

A manutenção mecânica dos veículos cabe às concessionárias, que precisam garantir a saída das garagens em condições operacionais adequadas. A diretora de Operação do Transporte da Sumob, Gabriela Pereira, detalhou: "a fiscalização é fundamental para identificar irregularidades que possam comprometer a segurança dos passageiros e dos operadores. Quando constatamos problemas dessa natureza, adotamos as medidas necessárias, inclusive impedindo a circulação do veículo até que as condições adequadas sejam restabelecidas".

Vistorias periódicas continuam ativas para liberação ou renovação do documento obrigatório de tráfego. Agentes têm autorização para suspender viagens em casos graves de segurança, providenciando alternativas de trajeto aos passageiros. A Lei 11.458/2023 condiciona a remuneração complementar das empresas ao cumprimento de normas operacionais.

As ações contam com trabalho conjunto da Sumob, da BHTrans e da Guarda Municipal. Usuários podem registrar queixas e sugestões informando linha, número do ônibus e horário por meio do Portal de Serviços da PBH, aplicativo PBH APP e nas Comissões Regionais de Transportes e Trânsito (CRTTs).

Modernização da frota de Belo Horizonte

Entre janeiro de 2025 e setembro de 2026, o município recebeu 573 veículos novos, fatia equivalente a cerca de 20% da frota atual. A maioria das unidades, 87%, substituiu coletivos antigos, enquanto o percentual restante possibilitou novas linhas e ampliação de viagens.

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Os modelos recém-chegados dispõem de suspensão a ar, ar-condicionado, elevadores de acessibilidade e tecnologia Euro 6, responsável por diminuir em até 80% a liberação de poluentes. Atualmente, a capital mineira soma 2.817 ônibus com acessibilidade total por elevador ou embarque em nível. Cerca de 93% dos veículos possuem climatização, mantendo a idade média em quatro anos e dez meses, índice mais baixo entre as capitais do país. O sistema projeta a integração de cerca de 170 novos veículos até o começo de 2027.