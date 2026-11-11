Previsão do tempo em BH: frio continua nesta quarta-feira? Confira
Previsão do Inmet indica temperaturas entre 12°C e 23°C, com possibilidade de chuva isolada pela manhã e à noite
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Belo Horizonte terá mais um dia de tempo instável nesta quarta-feira (11/11), com possibilidade de chuva isolada pela manhã e à noite. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o frio deve continuar na capital mineira.
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Pela manhã, a previsão é de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Durante a tarde, a chuva deve dar uma trégua, mas pode retornar à noite.
A temperatura mínima prevista é de 12°C, enquanto a máxima deve chegar aos 23°C. A umidade relativa do ar deve ficar em, no mínimo, 55%.
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Região Nordeste já registra quase 70% da chuva esperada para novembro
Segundo dados da Defesa Civil de Belo Horizonte, atualizados até as 12h de segunda-feira (9), a Região Nordeste lidera o acumulado de chuva neste mês, com 163,4 mm, o equivalente a 69,2% da média climatológica de novembro.
Na sequência, aparecem a Região Oeste, com 154,4 mm (65,4%), e a Noroeste, com 154,2 mm (65,3%).
A média climatológica de chuva para novembro na capital mineira é de 236 mm.
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Confira os acumulados registrados em cada região de BH
- Barreiro: 97,2 mm (41,2%)
- Centro-Sul: 102 mm (43,2%)
- Hipercentro: 64,8 mm (27,5%)
- Leste: 97,6 mm (41,4%)
- Nordeste: 163,4 mm (69,2%)
- Noroeste: 154,2 mm (65,3%)
- Norte: 138,2 mm (58,6%)
- Oeste: 154,4 mm (65,4%)
- Pampulha: 146,4 mm (62%)
- Venda Nova: 149,8 mm (63,5%)
Os dados são das estações hidrometeorológicas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), divulgados pela Defesa Civil municipal.