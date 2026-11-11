Assine
overlay
Início Gerais
PREVISÃO DO TEMPO

Previsão do tempo em BH: frio continua nesta quarta-feira? Confira

Previsão do Inmet indica temperaturas entre 12°C e 23°C, com possibilidade de chuva isolada pela manhã e à noite

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
11/11/2026 05:34 - atualizado em 11/11/2026 07:10

compartilhe

×
BH está sob alerta de pancadas de chuva nesta quinta-feira (11/6)
Frio de 12°C e possibilidade de chuva marcam quarta-feira (11) na capital mineira crédito: Leandro Couri/EM/DA Press

Belo Horizonte terá mais um dia de tempo instável nesta quarta-feira (11/11), com possibilidade de chuva isolada pela manhã e à noite. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o frio deve continuar na capital mineira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Pela manhã, a previsão é de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Durante a tarde, a chuva deve dar uma trégua, mas pode retornar à noite.

A temperatura mínima prevista é de 12°C, enquanto a máxima deve chegar aos 23°C. A umidade relativa do ar deve ficar em, no mínimo, 55%.

Leia Mais

Região Nordeste já registra quase 70% da chuva esperada para novembro

Segundo dados da Defesa Civil de Belo Horizonte, atualizados até as 12h de segunda-feira (9), a Região Nordeste lidera o acumulado de chuva neste mês, com 163,4 mm, o equivalente a 69,2% da média climatológica de novembro.

Na sequência, aparecem a Região Oeste, com 154,4 mm (65,4%), e a Noroeste, com 154,2 mm (65,3%).

A média climatológica de chuva para novembro na capital mineira é de 236 mm.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Confira os acumulados registrados em cada região de BH

  • Barreiro: 97,2 mm (41,2%)
  • Centro-Sul: 102 mm (43,2%)
  • Hipercentro: 64,8 mm (27,5%)
  • Leste: 97,6 mm (41,4%)
  • Nordeste: 163,4 mm (69,2%)
  • Noroeste: 154,2 mm (65,3%)
  • Norte: 138,2 mm (58,6%)
  • Oeste: 154,4 mm (65,4%)
  • Pampulha: 146,4 mm (62%)
  • Venda Nova: 149,8 mm (63,5%)

Os dados são das estações hidrometeorológicas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), divulgados pela Defesa Civil municipal.

Tópicos relacionados:

bh chuva defesa-civil inmet previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay