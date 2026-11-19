Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Na véspera do feriado do Dia da Consciência Negra, o tombamento de uma carreta interditou a pista sentido São Paulo da Fernão Dias (BR-381), em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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O acidente ocorreu por volta das 6h30 desta quinta-feira (19/11), no km 525 da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local para atender à ocorrência. Não houve registro de feridos.

No trecho, a pista tem duas faixas. A faixa da esquerda foi liberada por volta das 8h11. Às 8h15, o congestionamento chegava a 13 quilômetros.

Procurada pelo Estado de Minas, a Motiva Minas-SP, concessionária que administra o trecho, informou que o congestionamento já diminuiu. Cerca de 30 minutos após a liberação da faixa da esquerda, a fila caiu para 6 quilômetros. A faixa da direita, no entanto, continua interditada, sem previsão de liberação.

A BR-381 é uma das principais ligações entre Belo Horizonte e o estado de São Paulo e um dos principais corredores de saída da capital mineira para o feriado prolongado.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria