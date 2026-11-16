Uma colisão entre um micro-ônibus e um caminhão deixou 18 pessoas feridas na tarde desta segunda-feira (16/11), na BR-381, na altura do km 617, em Oliveira, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por TV Alterosa Centro-Oeste (@tvalterosacentrooeste)

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o micro-ônibus, apesar de ser um veículo escolar, transportava trabalhadores rurais e bateu na traseira do caminhão. Chovia na hora do acidente.

O motorista do micro-ônibus ficou preso às ferragens e foi socorrido em estado grave. Os bombeiros realizaram o trabalho de desencarceramento para retirá-lo do veículo. Em seguida, ele foi encaminhado pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Outras 17 pessoas tiveram ferimentos leves e foram levadas ao Hospital de Oliveira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As causas do acidente não foram informadas.