PCMG apreende atestados médicos suspeitos de fraude em Uberlândia
Polícia Civil encontrou carimbos, documentos e equipamentos eletrônicos no Bairro Jardim Brasília
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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) localizou, na sexta-feira (13/11), uma estrutura usada para produzir documentos médicos falsos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O material foi encontrado durante o cumprimento de uma mandado de busca realizado no Bairro Jardim Brasília. A ação resultou na apreensão de atestados com indícios de falsificação, carimbos profissionais e equipamentos eletrônicos.
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Segundo a PCMG, as buscas foram autorizadas pela Justiça depois que a equipe de fraudes da Delegacia Regional reuniu elementos sobre a atuação de um suspeito de falsificar atestados, receituários e outros documentos médicos.
O que foi apreendido
Com a investigação avançando, a polícia pediu as medidas cautelares para reforçar as provas e verificar se o suspeito continuava com a prática. No imóvel, os policiais encontraram quatro atestados médicos com indícios de falsificação, dois carimbos profissionais, um deles em nome de uma médica, um notebook e três aparelhos celulares.
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De acordo com a corporação, os documentos tinham a identificação de unidades de saúde públicas e privadas, além de assinaturas e carimbos atribuídos a profissionais da área. Um dos carimbos apreendidos correspondia à identificação de um dos atestados suspeitos.
Análise do material
Segundo os policiais, os objetos serão periciados, e os dados dos equipamentos eletrônicos serão extraídos e analisados. De acordo com a polícia, o trabalho pode revelar novos elementos sobre a produção e a possível venda dos documentos.
Segundo a corporação, as investigações continuam para identificar outros envolvidos, esclarecer a extensão das práticas e reunir informações que possam auxiliar o Ministério Público e o andamento do processo penal.
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*estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria