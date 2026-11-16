Homem é perseguido e morto a golpes de facão em rua de Minas

Um homem de 39 anos foi perseguido e morto a golpes de facão na madrugada desse domingo (15/11), em Uberaba, no Triângulo. O crime ocorreu na Rua Menino José Almeida, no bairro Vila São Francisco. O suspeito, de 36 anos, foi identificado como O. C., conhecido pelo apelido de “Cigano”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Imagens de câmeras de segurança registraram a dinâmica do homicídio. Nas gravações, a vítima aparece correndo pela rua, aparentemente tentando escapar do agressor. Ao alcançá-la, o homem desfere um golpe com um facão, fazendo com que ela caia no chão.

Mesmo com a vítima caída, o suspeito continua as agressões e só interrompe os golpes quando percebe que o homem não apresenta mais movimentos. Em seguida, foge em direção à Rua Caracas.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou o homem caído na calçada, em frente ao portão de uma residência. Ele apresentava ferimentos e já tinha sinais de morte. A perícia técnica compareceu ao local para os trabalhos de investigação.

Durante as buscas por imagens de outras câmeras de monitoramento da região, os militares identificaram características do suspeito. Ele aparece usando chapéu, uma peça de tecido cobrindo o rosto, blusa clara de mangas compridas e calça escura. Também foi observado que ele mancava enquanto corria.

À polícia, a irmã da vítima relatou que o homem havia sido acusado, poucos dias antes, de furtar uma bicicleta pertencente ao sobrinho de O. C. Segundo as informações levantadas durante o atendimento, o desentendimento relacionado ao suposto furto teria motivado o homicídio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A vítima tinha registros policiais e, conforme os levantamentos iniciais, era usuária de entorpecentes.