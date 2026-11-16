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Açougueiro come 32 pastéis de fubá, bate recorde e vence festival em Minas

Disputa acirrada em Machado consagrou campeão inédito que superou a marca do próprio irmão; quitute tradicional é patrimônio cultural mineiro

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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
Repórter
16/11/2026 09:56 - atualizado em 16/11/2026 09:58

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Açougueiro come 32 pastéis de fubá, bate recorde e vence festival; vídeo impressiona
Açougueiro bateu recorde do irmão crédito: Tupi

O açougueiro Denis Ribeiro Mendes conquistou o prêmio de R$ 1 mil ao vencer o 6º Festival de Pastel de Fubá, realizado em Machado, no Sul de Minas. Ele ingeriu 32 unidades do alimento tradicional para garantir o primeiro lugar da disputa.

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Na etapa regular, Denis consumiu 24 pastéis em dez minutos, estabelecendo um novo recorde histórico para a competição. A marca anterior era de 23 unidades e pertencia ao irmão dele, vencedor da edição realizada no ano passado.

Desempate e superação na mesa

A disputa ocorreu no sábado (14/11) e desafiou os participantes a comer o máximo de pastéis de fubá em dez minutos. Após empate com 24 unidades, Denis venceu a prorrogação de cinco minutos, consumindo mais oito pastéis e meio.

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Estreante no concurso, ele admitiu que pensou em desistir, mas decidiu continuar. "Eu não queria nem ir ali. Aí falei: ‘Vamos então’. Sem querer, querendo. Deus ajudou", contou.

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O evento valoriza o pastel de fubá, patrimônio cultural e imaterial de Machado. Ao todo, foram produzidas 1,2 mil unidades para a competição.

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