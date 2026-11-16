André Júnio Silva de Carvalho, de 24 anos, investigado pela morte da ex-namorada Stifanie Ribeiro Firmino Silva, de 36, irá o júri popular. A decisão foi divulgada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). O caso aconteceu em julho deste ano, no Bairro Camargos, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

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A acusação partiu do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que denunciou o réu à Justiça com base no artigo 121-A (feminicídio), nos incisos 1º e 2º, por violência doméstica e por dificultar a resistência da vítima.

Os advogados de defesa pediram a impronúncia do acusado pela insuficiência dos indícios de autoria no crime e pleiteou o indeferimento da inclusão automática de aumento de pena prevista no artigo que o suspeito é indiciado.

Em 22 de outubro, sete pessoas prestaram depoimento em audiência sobre o caso; o acusado ficou em silêncio durante o interrogatório; e uma oitava testemunha foi dispensada.

A audiência de instrução aconteceu no 1º Tribunal do Júri Sumariante de BH (Fórum Lafayette). Como não houve pedido de novas diligências, a juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza abriu prazo para as alegações finais. A partir disso, ela considerou coerente as evidências levantadas pelo MPMG e decidiu pelo encaminhamento do réu ao júri popular.

Ela avaliou a gravidade concreta da conduta imputada ao acusado, que teria esganado a mulher sobre a cama, depois que ela pediu para que o suspeito saísse do imóvel; o modus operandi posterior ao fato, em que consiste em deixar o corpo da vítima na residência por dias e enganar terceiros com mensagens enviadas pelo celular da ex-namorada. A partir disso, e a necessidade de respostas estatais, a juíza manteve a prisão preventiva do réu.

A reportagem entrou em contato com a defesa de André Júnio, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

Relembre o caso

Em julho deste ano, André Júnior foi preso suspeito de matar Stifanie Ribeiro. O réu teria escondido o corpo da vítima por quatro dias no apartamento dela, no Bairro Camargos.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o homem teria esganado e matado a mulher durante uma discussão. O suspeito afirmou aos agentes que a ex tinha diagnóstico de transtorno bipolar e enfrentava um quadro de depressão agravado pela morte recente da mãe e do irmão, e que teria sofrido um surto durante um desentendimento.

De acordo com os policiais, a mulher exigiu que André deixasse imediatamente o apartamento. Ele teria alegado que não tinha emprego e que não tinha para onde ir. Durante a briga, o investigado teria apertado o pescoço da vítima até provocar a morte de Stifanie.

Ao ser interrogado pelos agentes, André negou ter cometido o feminicídio. Segundo a PCMG, ele apresentou uma versão incompatível com as provas reunidas pela investigação. O suspeito afirmou que a mulher teria tirado a própria vida e tentou sustentar essa narrativa com documentos médicos encontrados no apartamento.

Mensagens suspeitas foram enviadas pelo celular da vítima depois que ela desapareceu, o que despertou a desconfiança de vizinhos. Familiares e amigos teriam recebido mensagens enviadas pelo aparelho. Segundo a polícia, o que chamou a atenção foi a forma: Stifanie costumava se comunicar por mensagens de áudio, mas as respostas passaram a chegar apenas por texto.

Desconfiada, uma vizinha pediu que vítima enviasse um áudio ou um vídeo para comprovar que estava bem. Como não recebeu resposta, acionou a Polícia Civil.

O réu foi preso em flagrante no dia 21 de julho, que teve a prisão convertida em preventiva no dia 23 do mesmo mês. No inicio das investigações, a defesa do acusado chegou a pedir exame de insanidade mental do investigado, solicitação que foi negada pela Justiça.

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Em agosto, a denúncia foi recebida e, mais uma vez, foi solicitado o exame de insanidade do acusado. O pedido foi novamente negado.