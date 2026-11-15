Suspeito de matar amante da mulher é preso dentro de ônibus em Minas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um homem, de 56 anos, suspeito de matar o amante da mulher a machadadas, foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) dentro de um ônibus neste domingo (15/11), em Virginópolis, no Vale do Rio Doce.

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De acordo com o boletim de ocorrência, os militares receberam informações da Polícia Civil de São João Evangelista de que o suspeito, foragido desde o crime, estava viajando em um ônibus que fazia a trajeto entre Governador Valadares e São João Evangelista.

A PM de Virginópolis então começou a parar coletivos com destino à São João Evangelista, para tentar localizar o suspeito e cumprir o mandado de prisão contra ele. Depois de duas tentativas frustradas, os policiais conseguiram localizar o homem. Ele recebeu voz de prisão e não ofereceu resistência.

Depois, foi encaminhado ao Hospital Municipal de Virginópolis e em seguida, levado para a Delegacia da Polícia Civil.

O crime

Em 11 de setembro, familiares de um homem de 57 anos acionaram a Polícia Militar depois de encontrá-lo caído no chão, já sem vida, no Córrego Cansanção, localizado na zona rural de São João Evangelista, no Vale do Rio Doce. Ele foi morto a machadadas. A polícia acredita que o crime teria sido motivado por um relacionamento extraconjugal entre a vítima e a companheira do suspeito.

A mulher confirmou que o amante a encontrou na casa dela, no dia do crime. O suspeito já desconfiava do caso e teria armado uma tocaia. Segundo a PM, ele ficou escondido em uma área de mata próxima a casa observando a movimentação.

Quando a vítima deixou o imóvel e se aproximou do veículo, foi surpreendida e atingida por golpes de machado na cabeça. A mulher contou aos militares que reconheceu o suspeito como sendo seu companheiro. Ela também informou que, depois das agressões, o marido foi até a casa, procurando por ela e gritando seu nome. Com medo, ela fugiu com a ajuda de vizinhos e se refugiou na casa de um dos filhos.

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Após o crime, os militares começaram a procurar pelo suspeito. O carro usado por ele para fugir foi encontrado e apreendido nas proximidades de um estabelecimento comercial em São João Evangelista. Imagens de câmeras de segurança ajudaram os policiais a reconstituírem parte do trajeto percorrido por ele, após o homicídio.