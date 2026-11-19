Quem tem 18 anos ou mais e deseja melhorar o currículo ou ampliar as chances de conseguir um emprego pode concorrer a 40 vagas em um curso gratuito de Qualidade no Atendimento ao Cliente, oferecido pelo Shopping Del Rey em parceria com o Senac Minas. As aulas serão presenciais, de 30 de novembro a 14 de dezembro, com conteúdos voltados à preparação dos alunos para atuar no comércio e atender à maior demanda do setor durante as compras de Natal.

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As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 26 de novembro pelo telefone (31) 3479-2000, tanto por ligação quanto por mensagem via WhatsApp. As vagas estão divididas em duas turmas, com até 20 participantes cada. Os interessados poderão escolher entre as aulas à tarde, das 14h às 16h, ou à noite, das 19h30 às 21h30, conforme a disponibilidade.

A formação terá carga horária de 20 horas, distribuídas em 10 encontros, de segunda a sexta. Não haverá aula em 8 de dezembro, feriado municipal em Belo Horizonte, em celebração ao Dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroeira da capital mineira.

Ao longo do curso, os alunos vão aprender sobre comunicação, atendimento presencial e digital, relacionamento com clientes, vendas e formas de melhorar a experiência do consumidor.

Oportunidade de emprego

Para aqueles que estão à procura de um emprego, o curso também pode abrir portas no mercado de trabalho. Ao final da formação, os participantes que concluírem as aulas poderão ter acesso a vagas oferecidas por lojas do próprio shopping.

Com a conclusão do curso, os participantes também poderão receber certificado emitido pelo Senac Minas, desde que cumpram os critérios de frequência e aproveitamento estabelecidos pela instituição. Durante as aulas, será oferecido lanche aos alunos.

O curso é aberto a qualquer pessoa a partir de 18 anos, inclusive funcionários da administração do shopping e das lojas. Não é necessário estar desempregado nem morar próximo ao empreendimento para participar.

Educação e desenvolvimento social

O curso faz parte do programa Del Rey Educa, integrado à plataforma Del Rey Acolhe, que reúne iniciativas de educação, acolhimento, desenvolvimento comunitário e impacto social promovidas pelo shopping.

Segundo Kátia Andrade, gerente de marketing do Shopping Del Rey, a experiência com as primeiras turmas reforçou a importância da capacitação profissional para ampliar as oportunidades dos participantes.

“O Del Rey Acolhe consolida nosso compromisso com o desenvolvimento social do entorno. Ao longo dos nossos 35 anos, buscamos fortalecer o papel do shopping como espaço de conexão, acolhimento e geração de oportunidades para diferentes pessoas. A experiência com as primeiras turmas do curso nos mostrou que a capacitação empodera os alunos e os prepara para voos maiores”, afirma.

Como se inscrever?

Para concorre a uma vaga, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (31) 3479-2000, tanto por ligação quanto por mensagem via WhatsApp até 26 de novembro. No momento da matrícula, será necessário apresentar RG e CPF e informar dados como e-mail, endereço completo, escolaridade e telefone.

A confirmação depende do cumprimento dos pré-requisitos estabelecidos pelo Senac Minas e da disponibilidade de vagas.

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Serviço

Curso: Qualidade no Atendimento ao Cliente

Vagas: 40, divididas em duas turmas de até 20 alunos

Inscrições: até 26 de novembro

Início e conclusão das aulas: 30 de novembro a 14 de dezembro

Dias e horários: de segunda a sexta, das 14h às 16h ou das 19h30 às 21h30

Local: Shopping Del Rey | Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001 - Caiçara, Belo Horizonte

Inscrições e informações: (31) 3479-2000/ligação ou WhatsApp

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.