Suspeito de estuprar filho após indício de abuso em UBS é liberado em MG
Após atendimento médico que identificou indícios de violência sexual contra o menino, homem de 36 anos foi detido pela Guarda Civil, mas liberado após ser ouvido pela Polícia Civil, que não ratificou a prisão em flagrante por falta de "elementos suficientes". Criança foi transferida para o Centro Materno Infantil (foto), em Contagem.
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O homem preso suspeito de estuprar o próprio filho, de 5 anos, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi ouvido e liberado na delegacia depois de ser preso em casa por equipes da Guarda Civil.
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“O pai da criança, de 36 anos, foi conduzido à delegacia, ouvido e liberado por não haver elementos suficientes para a ratificação (confirmação) da prisão em flagrante” justificou a Polícia Civil.
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Entenda o caso
O caso veio à tona nessa quarta-feira (18/11), depois que profissionais de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) identificaram indícios de possível violência sexual contra a criança durante um atendimento médico no bairro Água Branca.
Segundo a Guarda Civil de Contagem, a Patrulha de Proteção à Mulher foi acionada após a identificação dos sinais de possível abuso.
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"Os agentes acolheram a criança e a responsável por ela e adotaram os procedimentos necessários para garantir a proteção do menino e encaminhá-lo aos serviços especializados da rede municipal", disse a Guarda Civil de Contagem.
Transferência da criança
Posteriormente, a criança recebeu atendimento no Centro Materno Infantil (CMI) municipal de referência, conhecido como CMI Juventina Paula de Jesus. Ele integra o Complexo Hospitalar de Contagem.
O serviço de Assistência Social do município também acompanha o caso.
Na sequência, equipes da Guarda Civil foram até a residência do suspeito e o conduziram à autoridade policial, onde acabou ouvido e liberado.
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As autoridades ainda não divulgaram detalhes ou as circunstâncias que envolveram o crime.