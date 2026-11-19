Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O homem preso suspeito de estuprar o próprio filho, de 5 anos, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi ouvido e liberado na delegacia depois de ser preso em casa por equipes da Guarda Civil.

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“O pai da criança, de 36 anos, foi conduzido à delegacia, ouvido e liberado por não haver elementos suficientes para a ratificação (confirmação) da prisão em flagrante” justificou a Polícia Civil.

Entenda o caso

O caso veio à tona nessa quarta-feira (18/11), depois que profissionais de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) identificaram indícios de possível violência sexual contra a criança durante um atendimento médico no bairro Água Branca.

Segundo a Guarda Civil de Contagem, a Patrulha de Proteção à Mulher foi acionada após a identificação dos sinais de possível abuso.

"Os agentes acolheram a criança e a responsável por ela e adotaram os procedimentos necessários para garantir a proteção do menino e encaminhá-lo aos serviços especializados da rede municipal", disse a Guarda Civil de Contagem.

Transferência da criança

Posteriormente, a criança recebeu atendimento no Centro Materno Infantil (CMI) municipal de referência, conhecido como CMI Juventina Paula de Jesus. Ele integra o Complexo Hospitalar de Contagem.

O serviço de Assistência Social do município também acompanha o caso.

Na sequência, equipes da Guarda Civil foram até a residência do suspeito e o conduziram à autoridade policial, onde acabou ouvido e liberado.

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As autoridades ainda não divulgaram detalhes ou as circunstâncias que envolveram o crime.