Dia da Consciência Negra: veja o que abre e fecha em BH no feriado
Shoppings, parques e serviços de saúde terão horários especiais nesta sexta; confira o funcionamento dos estabelecimentos e serviços públicos
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Quem pretende aproveitar a folga do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20/11), para passear, fazer compras ou resolver pendências precisa ficar atento às mudanças no funcionamento de estabelecimentos e serviços em Belo Horizonte. Shoppings, parques e equipamentos culturais terão horários especiais, enquanto alguns locais permanecerão fechados. Já os serviços essenciais funcionarão normalmente.
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A data homenageia Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares e símbolo da resistência negra e da luta contra a escravidão no Brasil. Ele foi assassinado em 20 de novembro de 1695. Mais de três séculos depois, em 2023, a data de sua morte foi reconhecida oficialmente como feriado nacional.
Confira o que abre e fecha em BH:
Zoobotânica
- Zoológico e Jardim Botânico de Belo Horizonte: das 8h às 17h, com entrada até 16h
- Aquário do Rio São Francisco: das 8h30 às 16h30, com entrada até 16h
Parques municipais
Aberto com horário de domingo:
- Parque Jacques Cousteau
- Parque Municipal Américo Renné Giannetti
- Parque Bandeirante Silva Ortiz
- Parque Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho)
- Parque da Vila Pantanal
- Parque da Vila Santa Sofia
- Parque do Bairro Diamante (Colina)
- Parque do Bairro Havaí (Estrelinha)
- Parque do Conjunto Estrela Dalva
- Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara (Parquinho)
- Parque Ecológico Pedro Machado
- Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva
- Parque Elias Michel Farah
- Parque Municipal Tião dos Santos
- Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello
- Parque da Matinha
- Parque Professor Guilherme Lage
- Parque do Bairro Jardim Leblon
- Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado
- Parque Ecológico do Bairro Universitário
- Parque José Lopes dos Reis (Baleares)
- Parque Nossa Senhora da Piedade
- Parque Primeiro de Maio
- Parque Aggeo Pio Sobrinho
- Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira (Parque do Aeroporto)
- Parque Ecológico Roberto Burle Marx (Parque das Águas)
- Parque da Serra do Curral
- Mirante do Mangabeiras
- Parque das Mangabeiras - Maurício Campos
- Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo (Ecológico da Pampulha)
- Parque Ecológico Marcus Pereira Mello
- Parque José Dazinho Pimenta (Cenáculo)
- Parque Mata das Borboletas
- Parque Mosteiro Tom Jobim
- Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila (Julien Rien)
- Parque Rosinha Cadar
- Parque Amílcar Vianna Martins
- Parque Cássia Eller
- Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni (Parque da Cidade Nova)
- Parque Ecológico Renato Azeredo
- Parque-Escola Jardim Belmonte
- Parque Fernão Dias
- Parque Real
- Parque Municipal Ismael de Oliveira Fábregas
- Parque Orlando de Carvalho Silveira (Morro do Bolo)
- Parque Alexander Brandt
- Parque Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes (Madri)
- Parque do Bairro Planalto
- Parque Municipal Mantiqueira
Com acesso permanente:
- Área do Vertedouro da Barragem Santa Lúcia (Bosque Colibri)
- Parque Altamira Costa Nogueira (Santo Antônio)
- Parque das Nações
- Parque do Confisco
- Parque do Conjunto Habitacional da Lagoa
- Parque Dona Clara
- Parque Ecológico do Brejinho
- Parque Ecológico e Cultural Fernando Roquete Reis (Vitória) - acesso permanente à área aberta ao público
- Parque Ecológico Jardim Vitória
- Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta (Teixeira Dias)
- Parque Ecológico Vida e Esperança do Tirol - acesso permanente aos equipamentos de ginástica na área externa
- Parque Goiânia - acesso permanente pela Rua Jovelino Lacerda, 160 - parte aberta ao público
- Parque Halley Alves Bessa
- Parque Jardim Montanhês
- Parque Jornalista Eduardo Couri (Barragem Santa Lúcia)
- Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira
- Parque Linear do Vale do Arrudas (Centenário)
- Parque Municipal Cerrado
- Parque Municipal do Bairro Trevo
- Parque Municipal Juscelino Kubitschek (JK)
Cemitérios públicos municipais
- Locais: Cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro
- Funcionamento: abertos das 7h às 17h (exclusivamente para a realização e o atendimento para velórios e sepultamentos)
- Plantão administrativo para agendamentos: das 7h às 17h30
Assistência social
Funcionam
- Abrigos, Casas de Passagem, Residências Inclusivas, Repúblicas e Pós Alta Hospitalar: normalmente
- Central de Vagas do Suas: plantão 24 horas
- Centro Pop Centro-Sul (Avenida do Contorno, 10.852 – Barro Preto): das 8h às 18h
- Centro Pop Lagoinha (Rua Além Paraíba, 101 – Lagoinha): das 8h às 18h
- Centro Pop Leste (Rua Conselheiro Rocha, 351 – Floresta): das 8h às 16h30
- Centro Pop Miguilim (Rua Varginha, 210 – Floresta): das 8h às 16h
- Serviço Especializado em Abordagem Social: das 9h às 21h
- Sepultamento gratuito: plantão das 7h às 19h na Rua Rio de Janeiro, 1.187, 5º andar - Centro
Não funcionam
- Diretorias Regionais de Assistência Social (Dras)
- Centros de Referência de Assistência Social (Cras)
- Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)
- Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 – Flávio Marques Lisboa)
- Centro-Dia de Referência para as Pessoas Idosas (Rua Barão de Coromandel, 982 - Barreiro)
- Centro Pop Mulher/Ciam (Rua Comendador Nohme Salomão, 73 – Lagoinha)
- Serviço de Atenção ao Migrante
Direitos humanos
Funciona
- Conselho Tutelar - Rua Rio de Janeiro, 1.187 - 8º andar – Centro: plantão 24 horas
Não funcionam
- Centro de Referência das Juventudes (CRJ) - Rua Guaicurus, 50, Centro
- Centro de Referência da Pessoa Idosa (CRPI) - Rua Perdizes, 336, Caiçara
- Centro de Referência da Pessoa Idosa (CRPI) - Rua Santa Matilde, 325, Dom Cabral
- Centro de Referência LGBT (CRLGBT) - Rua Curitiba, 481, Centro
- Centro Especializado de Atendimento à Mulher | Benvinda - Rua Hermílio Alves, 34, Santa Tereza)
Feiras
- Feira de Plantas e Flores Naturais | Av. Carandaí, entre a Avenida Brasil e a Rua Ceará - Funcionários: das 8h às 16h
- Feira da Praça Comendador Negrão de Lima | Praça Comendador Negrão de Lima - Floresta: das 17h às 22h
Segurança alimentar e nutricional
Funciona
- Mercado Distrital do Bairro São Paulo (Rua Maria Pietra Machado, 125, São Paulo): das 7h às 13h
- Mercado Distrital do Padre Eustáquio (Rua Pará de Minas, 821, Padre Eustáquio): das 7h às 13h
- Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 – Cruzeiro): das 7h às 13h
- Programa Abastecer: das 7h às 13h
- Restaurantes Populares: atendimento exclusivamente à população em situação de rua
Facultativo
- Direto da Roça
- Feira de Orgânicos
- Feiras Livres
- Feira da Agricultura Urbana e Pontos Regionais
Não funcionam
- Banco de Alimentos (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)
- Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha (Cresan)
- Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana (Rua Tuiuti, 888, Padre Eustáquio)
- Refeitório Popular João Bosco Murta Lages (Câmara Municipal)
- Cozinha Comunitária Cabana do Pai Tomás
- Centros de Vivência Agroecológica (Cevaes)
Equipamentos culturais
Funcionam
- Centro Cultural Padre Eustáquio: aberto para o Samba de Gafieira, a partir das 18h
- Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado
- Cine Santa Tereza
- Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design: das 10h às 18h
- Museu Casa Kubitschek (MCK): das 10h às 18h
- Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB): das 10h às 18h
- Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS-BH): das 10h às 18h
- Museu da Moda de Belo Horizonte (MuMo): das 10h às 18h
- Teatro Marília
Não funcionam
- Centro Cultural Alto Vera Cruz
- Centro Cultural Bairro das Indústrias
- Centro Cultural Jardim Guanabara
- Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira
- Centro Cultural Lindéia Regina
- Centro Cultural Pampulha
- Centro Cultural Salgado Filho
- Centro Cultural São Bernardo
- Centro Cultural São Geraldo
- Centro Cultural Urucuia
- Centro Cultural Usina de Cultura
- Centro Cultural Vila Fátima
- Centro Cultural Venda Nova
- Centro Cultural Vila Marçola
- Centro Cultural Vila Santa Rita
- Centro Cultural Zilah Spósito
- Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte
- Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte (BPIJ-BH)
- Teatro Francisco Nunes
- Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/ Teatro Raul Belém Machado
Saúde
Funcionam
- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Metropolitano Odilon Behrens, Central de Internação, Samu, Serviço de urgência Psiquiátrica Noturno, Centros de Referência em Saúde Mental e laboratórios das UPAs: 24 horas
- Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais: das 8h às 18h
Não funcionam
- Centros de Saúde, Serviço de Atenção à Saúde do Viajante, Central de Atendimento a Liminares, Centros de Esterilização de Cães e Gatos, Laboratórios regionais e Central, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, Centro de Controle de Zoonoses, Laboratórios de Zoonoses, Academias da Cidade, Centros de Convivência, Centros de Especialidades Médicas, Centro de Treinamento e Referência, Centros de Testagem e Aconselhamento, Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, Centro Municipal de Oftalmologia, Centros de Reabilitação, Centros de
- Especialidades Odontológicas e Teleconsultas
BH Resolve
- A Central de Atendimento Presencial BH Resolve estará fechada.
- O PBH APP, o Portal de Serviços e o telefone 156 podem ser utilizados para solicitar serviços ou obter informações.
Procon Municipal
- Postos de atendimento: fechados
- Agendamento prévio no site ou atendimento virtual no Procon Online, no Portal de Serviços da PBH.
Sala Mineira do Empreendedor
- O atendimento do empreendedor é realizado na Central de Atendimento BH Resolve (Rua dos Caetés, 342 - Centro) que estará fechado
- Para atendimento é necessário fazer o agendamento antecipado.
Escola profissionalizante
- Escola Profissionalizante Raimunda da Silva Soares: fechada
Segurança
- Guarda Municipal: atendimento normal
- Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH): atendimento normal
Defesa Civil
- Funcionamento normal, todos os dias (inclusive aos domingos e feriados), 24 horas por dia.
- Telefones de contato: 199 e 3277-8864
Transporte coletivo
- O transporte coletivo de Belo Horizonte vai operar com quadro de horário de feriado.
- Para conferir o quadro de horários, acesse o Portal da Superintendência de Mobilidade (SUMOB).
Limpeza urbana
- Na sexta (20), a coleta domiciliar de resíduos será feita normalmente, já a coleta seletiva não será realizada.
- As Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV) estarão abertas.
- No sábado (21), todos os serviços de limpeza urbana funcionarão normalmente.
Casa e UBS animal
- Centro Avançado de Saúde Animal (Casa) e a UBS Animal: fechado
- SamuVET: atendimento normal
Informação turística e Capivarã
Funcionam
- Centro de Atendimento ao Turista – Álvaro Hardy (CAT Veveco) - Avenida Otacílio Negrão de Lima, 855, São Luíz): das 8h às 17h
- Centro de Atendimento ao Turista – Sesc Mercado das Flores (Avenida Afonso Pena, 1055 – Centro): das 8h às 16h
- Capivarã: normalmente, saídas: 10h30, 13h30, 15h30 e 17h
Não funciona
- Centro de Atendimento ao Turista – Sede Belotur (Rua Espírito Santo, 527 – Centro)
Esportes e lazer
- Centro Esportivo Milionários (Rua David Fonseca, 1.386 – Milionários): das 7h às 22h
- Centro Poliesportivo Dom Bosco (Rua Tabapuan, 514 – Dom Bosco): das 8h às 18h
- Complexo Esportivo Vale do Jatobá (Avenida Senador Levindo Coelho, 2.280 – Mangueiras): das 6h às 22h
- Ginásio São Marcos (Rua Maria Aparecida, 150 – São Marcos): das 10h às 22h
- Praça Marco Antônio de Menezes (Rua João de Paula, 375 – Sagrada Família): das 7h às 22h
- Quadra do Santa Rosa (Rua Caldas da Rainha, 565 – São Francisco): das 8h às 22h
- Quadra Poliesportiva Antônio Nabá (Rua das Petúnias, 547 – Lindéia): das 7h às 22h
- Ginásio Poliesportivo Luiza Antonia Pereira (Rua Henriqueta Lisboa, 150 – Vitória): das 7h às 21h
- Quadra Complexo Esportivo Pompéia (Rua Pastor Anselmo Silvestre, 15 – Horto): das 7h às 22h
Shoppings
BH Shopping
- Lojas e quiosques: das 14h às 20h
- Carrefour: das 8h às 21h
- Praça de alimentação: funcionamento normal.
- Farmácias e drogarias: funcionamento normal.
- Cinema: conforme programação.
- Fotos com o Papai Noel: das 12h às 20h.
- Balcão da Promoção de Natal: das 12h às 20h.
- Trenzinho: das 12h às 20h.
- Cortejo Natalino: das 14h30 às 17h30.
Boulevard Shopping
- Lojas e quiosques: das 14h às 20h.
- Alimentação: das 11h às 21h.
- Restaurantes: das 11h às 22h.
- Drogaria Araújo: das 9h às 23h.
- Droga Raia: das 8h às 21h.
- Carrefour: das 8h às 21h.
- Cinema: conforme programação.
DiamondMall
- Lojas e quiosques: das 14h às 20h.
- Praça de alimentação: das 10h às 22h.
- Restaurantes: das 12h às 22h.
- Empório Verdemar: conforme programação própria.
- Farmácias: conforme programação própria.
- Cinema: conforme programação própria.
- Fotos com o Papai Noel: das 12h às 20h.
- Coliseu – Exposição Imersiva: das 12h às 20h.
Pátio Savassi
- Lojas e quiosques: das 14h às 20h.
- Restaurantes e praça de alimentação: das 10h às 22h.
- Verdemar: conforme programação própria.
- Droga Raia: das 7h às 22h.
- Cinema: conforme programação.
- Fotos com o Papai Noel: das 12h às 20h.
- Balcão da Promoção de Natal: das 12h às 20h.
Shopping Cidade
- Lojas e quiosques: das 10h às 16h
- Praça de alimentação: das 11h às 21h.
- Supermercados BH: das 8h às 14h.
- Drogaria Araújo: das 10h às 21h.
- Cinema Cineart: conforme programação.
- Vila Trampolim: das 10h às 20h.
- Smart Fit: das 8h às 17h.
Shopping Del Rey
- Lojas e quiosques: das 14h às 20h
- Praça de alimentação: das 11h às 22h.
- Supernosso: das 8h às 21h.
- Drogaria Araújo: das 8h às 22h.
- Droga Raia: das 9h às 22h.
- Cinema Cineart: conforme programação.
- BoliXe: das 10h às 2h.
- Smart Fit: das 8h às 17h.
Portal Auto Shopping
Lojas e quisques: das 9h às 13h.
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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.