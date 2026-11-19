Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Quem pretende aproveitar a folga do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20/11), para passear, fazer compras ou resolver pendências precisa ficar atento às mudanças no funcionamento de estabelecimentos e serviços em Belo Horizonte. Shoppings, parques e equipamentos culturais terão horários especiais, enquanto alguns locais permanecerão fechados. Já os serviços essenciais funcionarão normalmente.

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A data homenageia Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares e símbolo da resistência negra e da luta contra a escravidão no Brasil. Ele foi assassinado em 20 de novembro de 1695. Mais de três séculos depois, em 2023, a data de sua morte foi reconhecida oficialmente como feriado nacional.

Confira o que abre e fecha em BH:

Zoobotânica

Zoológico e Jardim Botânico de Belo Horizonte: das 8h às 17h, com entrada até 16h

Aquário do Rio São Francisco: das 8h30 às 16h30, com entrada até 16h

Parques municipais

Aberto com horário de domingo:

Parque Jacques Cousteau

Parque Municipal Américo Renné Giannetti

Parque Bandeirante Silva Ortiz

Parque Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho)

Parque da Vila Pantanal

Parque da Vila Santa Sofia

Parque do Bairro Diamante (Colina)

Parque do Bairro Havaí (Estrelinha)

Parque do Conjunto Estrela Dalva

Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara (Parquinho)

Parque Ecológico Pedro Machado

Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva

Parque Elias Michel Farah

Parque Municipal Tião dos Santos

Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello

Parque da Matinha

Parque Professor Guilherme Lage

Parque do Bairro Jardim Leblon

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado

Parque Ecológico do Bairro Universitário

Parque José Lopes dos Reis (Baleares)

Parque Nossa Senhora da Piedade

Parque Primeiro de Maio

Parque Aggeo Pio Sobrinho

Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira (Parque do Aeroporto)

Parque Ecológico Roberto Burle Marx (Parque das Águas)

Parque da Serra do Curral

Mirante do Mangabeiras

Parque das Mangabeiras - Maurício Campos

Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo (Ecológico da Pampulha)

Parque Ecológico Marcus Pereira Mello

Parque José Dazinho Pimenta (Cenáculo)

Parque Mata das Borboletas

Parque Mosteiro Tom Jobim

Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila (Julien Rien)

Parque Rosinha Cadar

Parque Amílcar Vianna Martins

Parque Cássia Eller

Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni (Parque da Cidade Nova)

Parque Ecológico Renato Azeredo

Parque-Escola Jardim Belmonte

Parque Fernão Dias

Parque Real

Parque Municipal Ismael de Oliveira Fábregas

Parque Orlando de Carvalho Silveira (Morro do Bolo)

Parque Alexander Brandt

Parque Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes (Madri)

Parque do Bairro Planalto

Parque Municipal Mantiqueira

Com acesso permanente:

Área do Vertedouro da Barragem Santa Lúcia (Bosque Colibri)

Parque Altamira Costa Nogueira (Santo Antônio)

Parque das Nações

Parque do Confisco

Parque do Conjunto Habitacional da Lagoa

Parque Dona Clara

Parque Ecológico do Brejinho

Parque Ecológico e Cultural Fernando Roquete Reis (Vitória) - acesso permanente à área aberta ao público

Parque Ecológico Jardim Vitória

Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta (Teixeira Dias)

Parque Ecológico Vida e Esperança do Tirol - acesso permanente aos equipamentos de ginástica na área externa

Parque Goiânia - acesso permanente pela Rua Jovelino Lacerda, 160 - parte aberta ao público

Parque Halley Alves Bessa

Parque Jardim Montanhês

Parque Jornalista Eduardo Couri (Barragem Santa Lúcia)

Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira

Parque Linear do Vale do Arrudas (Centenário)

Parque Municipal Cerrado

Parque Municipal do Bairro Trevo

Parque Municipal Juscelino Kubitschek (JK)

Cemitérios públicos municipais

Locais: Cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro

Funcionamento: abertos das 7h às 17h (exclusivamente para a realização e o atendimento para velórios e sepultamentos)

Plantão administrativo para agendamentos: das 7h às 17h30

Assistência social

Funcionam

Abrigos, Casas de Passagem, Residências Inclusivas, Repúblicas e Pós Alta Hospitalar: normalmente

Central de Vagas do Suas: plantão 24 horas

Centro Pop Centro-Sul (Avenida do Contorno, 10.852 – Barro Preto): das 8h às 18h

Centro Pop Lagoinha (Rua Além Paraíba, 101 – Lagoinha): das 8h às 18h

Centro Pop Leste (Rua Conselheiro Rocha, 351 – Floresta): das 8h às 16h30

Centro Pop Miguilim (Rua Varginha, 210 – Floresta): das 8h às 16h

Serviço Especializado em Abordagem Social: das 9h às 21h

Sepultamento gratuito: plantão das 7h às 19h na Rua Rio de Janeiro, 1.187, 5º andar - Centro

Não funcionam

Diretorias Regionais de Assistência Social (Dras)

Centros de Referência de Assistência Social (Cras)

Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)

Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 – Flávio Marques Lisboa)

Centro-Dia de Referência para as Pessoas Idosas (Rua Barão de Coromandel, 982 - Barreiro)

Centro Pop Mulher/Ciam (Rua Comendador Nohme Salomão, 73 – Lagoinha)

Serviço de Atenção ao Migrante

Direitos humanos

Funciona

Conselho Tutelar - Rua Rio de Janeiro, 1.187 - 8º andar – Centro: plantão 24 horas

Não funcionam

Centro de Referência das Juventudes (CRJ) - Rua Guaicurus, 50, Centro

Centro de Referência da Pessoa Idosa (CRPI) - Rua Perdizes, 336, Caiçara

Centro de Referência da Pessoa Idosa (CRPI) - Rua Santa Matilde, 325, Dom Cabral

Centro de Referência LGBT (CRLGBT) - Rua Curitiba, 481, Centro

Centro Especializado de Atendimento à Mulher | Benvinda - Rua Hermílio Alves, 34, Santa Tereza)

Feiras

Feira de Plantas e Flores Naturais | Av. Carandaí, entre a Avenida Brasil e a Rua Ceará - Funcionários: das 8h às 16h

Feira da Praça Comendador Negrão de Lima | Praça Comendador Negrão de Lima - Floresta: das 17h às 22h

Segurança alimentar e nutricional

Funciona

Mercado Distrital do Bairro São Paulo (Rua Maria Pietra Machado, 125, São Paulo): das 7h às 13h

Mercado Distrital do Padre Eustáquio (Rua Pará de Minas, 821, Padre Eustáquio): das 7h às 13h

Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 – Cruzeiro): das 7h às 13h

Programa Abastecer: das 7h às 13h

Restaurantes Populares: atendimento exclusivamente à população em situação de rua

Facultativo

Direto da Roça

Feira de Orgânicos

Feiras Livres

Feira da Agricultura Urbana e Pontos Regionais

Não funcionam

Banco de Alimentos (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)

Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha (Cresan)

Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana (Rua Tuiuti, 888, Padre Eustáquio)

Refeitório Popular João Bosco Murta Lages (Câmara Municipal)

Cozinha Comunitária Cabana do Pai Tomás

Centros de Vivência Agroecológica (Cevaes)

Equipamentos culturais

Funcionam

Centro Cultural Padre Eustáquio: aberto para o Samba de Gafieira, a partir das 18h

Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado

Cine Santa Tereza

Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design: das 10h às 18h

Museu Casa Kubitschek (MCK): das 10h às 18h

Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB): das 10h às 18h

Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS-BH): das 10h às 18h

Museu da Moda de Belo Horizonte (MuMo): das 10h às 18h

Teatro Marília

Não funcionam

Centro Cultural Alto Vera Cruz

Centro Cultural Bairro das Indústrias

Centro Cultural Jardim Guanabara

Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira

Centro Cultural Lindéia Regina

Centro Cultural Pampulha

Centro Cultural Salgado Filho

Centro Cultural São Bernardo

Centro Cultural São Geraldo

Centro Cultural Urucuia

Centro Cultural Usina de Cultura

Centro Cultural Vila Fátima

Centro Cultural Venda Nova

Centro Cultural Vila Marçola

Centro Cultural Vila Santa Rita

Centro Cultural Zilah Spósito

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte

Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte (BPIJ-BH)

Teatro Francisco Nunes

Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/ Teatro Raul Belém Machado

Saúde

Funcionam

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Metropolitano Odilon Behrens, Central de Internação, Samu, Serviço de urgência Psiquiátrica Noturno, Centros de Referência em Saúde Mental e laboratórios das UPAs: 24 horas

Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais: das 8h às 18h

Não funcionam

Centros de Saúde, Serviço de Atenção à Saúde do Viajante, Central de Atendimento a Liminares, Centros de Esterilização de Cães e Gatos, Laboratórios regionais e Central, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, Centro de Controle de Zoonoses, Laboratórios de Zoonoses, Academias da Cidade, Centros de Convivência, Centros de Especialidades Médicas, Centro de Treinamento e Referência, Centros de Testagem e Aconselhamento, Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, Centro Municipal de Oftalmologia, Centros de Reabilitação, Centros de

Especialidades Odontológicas e Teleconsultas

BH Resolve

A Central de Atendimento Presencial BH Resolve estará fechada.

O PBH APP, o Portal de Serviços e o telefone 156 podem ser utilizados para solicitar serviços ou obter informações.

Procon Municipal

Postos de atendimento: fechados

Agendamento prévio no site ou atendimento virtual no Procon Online, no Portal de Serviços da PBH.

Sala Mineira do Empreendedor

O atendimento do empreendedor é realizado na Central de Atendimento BH Resolve (Rua dos Caetés, 342 - Centro) que estará fechado

Para atendimento é necessário fazer o agendamento antecipado.

Escola profissionalizante

Escola Profissionalizante Raimunda da Silva Soares: fechada

Segurança

Guarda Municipal: atendimento normal

Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH): atendimento normal

Defesa Civil

Funcionamento normal, todos os dias (inclusive aos domingos e feriados), 24 horas por dia.

Telefones de contato: 199 e 3277-8864

Transporte coletivo

O transporte coletivo de Belo Horizonte vai operar com quadro de horário de feriado.

Para conferir o quadro de horários, acesse o Portal da Superintendência de Mobilidade (SUMOB).

Limpeza urbana

Na sexta (20), a coleta domiciliar de resíduos será feita normalmente, já a coleta seletiva não será realizada.

As Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV) estarão abertas.

No sábado (21), todos os serviços de limpeza urbana funcionarão normalmente.

Casa e UBS animal

Centro Avançado de Saúde Animal (Casa) e a UBS Animal: fechado

SamuVET: atendimento normal

Informação turística e Capivarã

Funcionam

Centro de Atendimento ao Turista – Álvaro Hardy (CAT Veveco) - Avenida Otacílio Negrão de Lima, 855, São Luíz): das 8h às 17h

Centro de Atendimento ao Turista – Sesc Mercado das Flores (Avenida Afonso Pena, 1055 – Centro): das 8h às 16h

Capivarã: normalmente, saídas: 10h30, 13h30, 15h30 e 17h

Não funciona

Centro de Atendimento ao Turista – Sede Belotur (Rua Espírito Santo, 527 – Centro)

Esportes e lazer

Centro Esportivo Milionários (Rua David Fonseca, 1.386 – Milionários): das 7h às 22h

Centro Poliesportivo Dom Bosco (Rua Tabapuan, 514 – Dom Bosco): das 8h às 18h

Complexo Esportivo Vale do Jatobá (Avenida Senador Levindo Coelho, 2.280 – Mangueiras): das 6h às 22h

Ginásio São Marcos (Rua Maria Aparecida, 150 – São Marcos): das 10h às 22h

Praça Marco Antônio de Menezes (Rua João de Paula, 375 – Sagrada Família): das 7h às 22h

Quadra do Santa Rosa (Rua Caldas da Rainha, 565 – São Francisco): das 8h às 22h

Quadra Poliesportiva Antônio Nabá (Rua das Petúnias, 547 – Lindéia): das 7h às 22h

Ginásio Poliesportivo Luiza Antonia Pereira (Rua Henriqueta Lisboa, 150 – Vitória): das 7h às 21h

Quadra Complexo Esportivo Pompéia (Rua Pastor Anselmo Silvestre, 15 – Horto): das 7h às 22h

Shoppings

BH Shopping

Lojas e quiosques: das 14h às 20h

Carrefour: das 8h às 21h

Praça de alimentação: funcionamento normal.

Farmácias e drogarias: funcionamento normal.

Cinema: conforme programação.

Fotos com o Papai Noel: das 12h às 20h.

Balcão da Promoção de Natal: das 12h às 20h.

Trenzinho: das 12h às 20h.

Cortejo Natalino: das 14h30 às 17h30.

Boulevard Shopping

Lojas e quiosques: das 14h às 20h.

Alimentação: das 11h às 21h.

Restaurantes: das 11h às 22h.

Drogaria Araújo: das 9h às 23h.

Droga Raia: das 8h às 21h.

Carrefour: das 8h às 21h.

Cinema: conforme programação.

DiamondMall

Lojas e quiosques: das 14h às 20h.

Praça de alimentação: das 10h às 22h.

Restaurantes: das 12h às 22h.

Empório Verdemar: conforme programação própria.

Farmácias: conforme programação própria.

Cinema: conforme programação própria.

Fotos com o Papai Noel: das 12h às 20h.

Coliseu – Exposição Imersiva: das 12h às 20h.

Pátio Savassi

Lojas e quiosques: das 14h às 20h.

Restaurantes e praça de alimentação: das 10h às 22h.

Verdemar: conforme programação própria.

Droga Raia: das 7h às 22h.

Cinema: conforme programação.

Fotos com o Papai Noel: das 12h às 20h.

Balcão da Promoção de Natal: das 12h às 20h.

Shopping Cidade

Lojas e quiosques: das 10h às 16h

Praça de alimentação: das 11h às 21h.

Supermercados BH: das 8h às 14h.

Drogaria Araújo: das 10h às 21h.

Cinema Cineart: conforme programação.

Vila Trampolim: das 10h às 20h.

Smart Fit: das 8h às 17h.

Shopping Del Rey

Lojas e quiosques: das 14h às 20h

Praça de alimentação: das 11h às 22h.

Supernosso: das 8h às 21h.

Drogaria Araújo: das 8h às 22h.

Droga Raia: das 9h às 22h.

Cinema Cineart: conforme programação.

BoliXe: das 10h às 2h.

Smart Fit: das 8h às 17h.

Portal Auto Shopping

Lojas e quisques: das 9h às 13h.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.