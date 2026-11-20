Em Belo Horizonte e Região Metropolitana, a memória e o futuro da população negra também se escrevem página por página - nas estantes que desafiam o apagamento histórico, nas rodas de conversa que transformam leitores em comunidades e nas palavras que devolvem protagonismo a quem sempre construiu a história do país. Para marcar o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, mergulhamos em espaços onde a literatura afrocentrada não fica confinada apenas a uma seção sazonal, mas pulsa o ano inteiro. Livrarias, sebos e até clubes de leitura geridos por pessoas negras provam que ter acesso às próprias referências é um ato de identidade, afeto e resistência.

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Sonho de infância

A estante começou com 185 livros retirados da coleção particular de uma recém-formada em Pedagogia, sem grandes planos comerciais, mas com uma urgência: ajudar a sustentar a família. O que era para ser uma venda rápida nas redes sociais, no entanto, esbarrou em um sonho de infância que vinha desde os tempos em que o único contato com o universo literário acontecia na escola. Sete anos depois, o Sebo Ubuntu, localizado na Região Noroeste de BH, transformou-se em um espaço de preservação e trocas.

“O sebo acabou se tornando esse espaço gostoso, de convivência, de carinho, de troca", contou a idealizadora do projeto, Evellem Santos. Ela relembra que o negócio nasceu quase de forma informal, dividindo espaço com o antigo brechó da mãe, Elizabeth Claudino dos Santos. "Minha mãe falava: 'Mas quem vai caçar livro aqui no bairro? Tem certeza?' Eu disse que sim. Aos poucos, o brechó foi saindo e virando só livros. Hoje a gente já tem mais de 3 mil títulos”, disse.

O nome do espaço carrega significado e traduz a filosofia do sebo. “Ubuntu tem várias interpretações. A que mais gosto é: Eu sou o que sou porque nós somos”, explicou. Para Evellem, a livraria é uma extensão dessa crença. "Tudo o que eu conquistei foi graças aos meus pais, aos meus amigos que me apoiaram, e aos meus ancestrais que lutaram e morreram para eu poder ter essas oportunidades. Então, o Ubuntu é mais um lembrete para eu não esquecer e continuar sendo ponte para novas pessoas que estão buscando algum feixe de luz”, destacou a pedagoga.

Trabalho de guardiã

Nas prateleiras do Sebo Ubuntu, a diversidade de gêneros é ampla devido ao modelo inicial de compra de lotes variados. Evellem aponta que encontrar obras de autores negros no mercado de usados é um desafio. São títulos que esgotam rápido, circulam pouco e raramente ganham o devido destaque nas grandes livrarias. “Para você ter esse tipo de livro em sebo, é muito difícil. Mesmo eu juntando ao longo de sete anos, ainda não é um número expressivo. Por isso eu acho que estou fazendo um trabalho de formiguinha e de guardiã, porque é cada preciosidade, e eu quero deixar disponível para mais pessoas”, afirmou ela.

Em uma região de ocupação desafiadora e onde a cultura muitas vezes precisa remar contra a maré, o sebo é visto pelos frequentadores como um oásis. "Os clientes viram amigos. Um dia desses, uma cliente olhou pra gente e disse: 'Vocês são resistência'. A gente para e pensa...por mais que estejamos ali para disseminar a cultura e doar livros, a gente também precisa sobreviver. É um bairro muito difícil, mas a gente luta para permanecer porque sabe a importância desse espaço", ressaltou Evellem, convidando quem passa por BH a conhecer de perto o lugar.

Entre suas indicações de livros, ela não deixou de citar “Não trocaria minha jornada por nada”, da ativista norte-americana Maya Angelou. “Sua vida foi marcada pelo racismo, pela violência, pela resistência e pela luta por liberdade e reconhecimento. Ao compartilhar sua história, ela transforma experiências individuais em reflexões coletivas sobre dignidade, identidade e superação. É um livro que nos lembra da importância de reconhecer e valorizar nossas próprias trajetórias”, concluiu.

O Sebo Ubuntu surgiu como forma de sustento para uma família, e hoje já tem mais de 3 mil livros de doação. Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press. Brasil. Belo Horizonte. MG

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Em Santa Luzia, na Grande BH, a democratização da leitura ganha força por meio do compartilhamento comunitário. Fundada em abril deste ano, a biblioteca Kilombo Literário ocupa a Casa Mirantes - instituição que abriga diferentes iniciativas sociais - com uma proposta clara: ser um espaço afrocentrado e aberto às diversidades, reunindo obras de autores negros, indígenas, quilombolas e periféricos.

À frente da iniciativa está a coordenadora Poliana Ramos, que viu o projeto ganhar corpo a partir de uma demanda da vizinhança. Embora a região já tivesse contado com outras bibliotecas no passado, nenhuma permaneceu ativa. "A comunidade abraçou muito porque, de fato, nós entendemos que é uma necessidade fazer esse letramento e trazer essas histórias, esse protagonismo e essa identificação a partir dos livros para dentro da nossa comunidade", afirmou Poliana.

Pelas redes sociais, a atual bibliotecária, Mayara de Oliveira, conheceu o projeto, compareceu à inauguração e se voluntariou para participar. A partir do acervo pessoal que Poliana já havia reunido, a parceria entre as duas multiplicou os títulos por meio de uma rede de afetos e contatos. "A partir dessa nossa união, eu consegui várias doações para a biblioteca. Hoje atuamos mais com doações que vêm da própria comunidade e também de outras bibliotecas", explicou Mayara.

Equipamento público

Dentro do imóvel são promovidas contações de histórias e empréstimos gratuitos para crianças e moradores levarem a leitura para casa. Para Mayara, descentralizar o acesso é fundamental em uma região onde o equipamento público mais próximo fica distante, no centro de Santa Luzia. "É extremamente importante termos contato com a literatura, não só a afrocentrada, mas trazendo esse protagonismo, principalmente aqui dentro das comunidades, onde isso ainda é escasso", ressaltou a bibliotecária.

Para quem visita o espaço em busca de novas descobertas, Mayara deixa uma sugestão voltada ao público infantil, mas capaz de tocar leitores de todas as idades: “E foi assim que eu e a Escuridão ficamos amigas”, publicado em 2020 pelo rapper Emicida, um dos títulos queridos disponíveis no acervo do Kilombo Literário. Já Poliana, indica o icônico e indispensável “Quarto de Despejo”, de Carolina Maria de Jesus.

Passeio literário

O acesso aos livros também ganham as calçadas por meio da Kasa Aiê, espaço cultural idealizado há sete anos por Bruno Aurélio e sua família, no Alto Vera Cruz, Região Leste de BH. Ele lecionava aulas de dança na própria casa, quando uma corrente de solidariedade ganhou força e logo se mudou para uma loja da família. Por lá, as práticas passaram a dividir espaço com uma biblioteca comunitária.

Biblioteca comunitária da Kasa Aiê Divulgação

Para que a leitura chegue a quem passa pelo bairro, o acervo rompe as paredes do imóvel por meio do "passeio literário": um armário colocado diretamente na calçada duas vezes por semana - e quinzenalmente aos sábados, junto às aulas de dança e pilates - para que os moradores peguem obras emprestadas livremente.

Ao notar que pouquíssimas doações traziam autores negros, africanos ou indígenas, Bruno direcionou o olhar do coletivo para combater o que define como "desertos literários". "Quando a gente faz isso desde a infância, a criança já vai crescendo mais consciente, com autoestima elevada e uma noção de identidade muito mais formada", afirmou. Além dos títulos, o espaço promove oficinas de escrita criativa e letramento racial infantil conduzidas por uma professora voluntária. Nas indicações, Bruno deixa “A vida não me assusta”, de Maya Angelou e adianta o “Descobertas - Quero ir aonde eu não fui” de sua autoria. O título está em fase de construção e em busca de uma editora que apoie a publicação.

Mesa de bar

Se nos sebos e nas bibliotecas os livros têm estantes fixas, na mão dos jovens eles ocupam ainda as mesas de bar. Criado em março de 2025 por um trio de estudantes da UFMG, o clube do livro Página Preta nasceu da vontade de romper o isolamento pós-pandemia e transformar o hábito solitário da leitura em encontro coletivo. A semente do projeto surgiu em 2024, quando a estudante de Geografia Iza Reys leu “Tudo Sobre o Amor”, da autora norte-americana Gloria Jean Watkins, mais conhecida como Bell Hooks, e sentiu a urgência de construir redes reais de conexão.

Ao lado da colega Thainá, estudante de Letras, e de Matheus Genciano, do Instituto de Geociências (IGC), Iza decidiu tirar os debates literários do silêncio tradicional das cafeterias e livrarias. "Eu percebi que ficou cada um muito na sua individualidade, aprendendo sobre essas questões emocionais, mas tudo muito solitário. Aí pensei: e se a gente fizesse um clube do livro, só que fosse em bar?", relembrou. O encontro que começou apenas com os três, logo ganhou corpo e hoje chega a reunir até 30 pessoas no segundo sábado de cada mês.

O trio, Thainá, Iza e Matheus, idealizou o clube do livro Página Preta Pamela Bernardo

Os bares são definidos em votação na comunidade no WhatsApp, priorizando negócios chefiados por pessoas negras em BH. Já entre os títulos já lidos e discutidos estão “Peles pretas, máscaras brancas”, de Frantz Fanon; “A Vida não é útil”, de Ailton Krenak; “O Pacto da Branquitude”, de Cida Bento; “Torto Arado”, de Itamar Vieira; “O Cozer das pedras e o Roer dos ossos”, de Patrick Torres; “Casa de Alvenaria”, de Carolina Maria de Jesus; “Oração para desaparecer”, de Socorro Acioli; entre outros.

Na hora de deixar sua indicação literária para os leitores, Iza não hesita em escolher “Olhos d’Água”, da escritora mineira Conceição Evaristo. "Há mundos submersos que só a escrevivência de Conceição Evaristo consegue acessar. O que o livro desperta na gente, por meio de contos que são muito próximos, em que a gente conhece os personagens, é algo inesquecível e que impacta positivamente quem lê", observou. Apesar do foco natural em autores negros, a curadoria aposta no sorteio e cada participante pode sugerir uma obra.

Aprovado em edital da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), o coletivo expandiu sua atuação para a realizar, hoje, uma feira literária e cultural na Escola Estadual Israel Pinheiro, no Alto Vera Cruz, na Região Leste de BH - reunindo autores independentes, gastronomia, roda de samba, brinquedos e oficinas de escrita criativa. Para quem deseja acompanhar a agenda ou entrar no grupo, as informações ficam disponíveis no link da bio das redes sociais do projeto.

Feira Literária será realizada nesta sexta-feira (20/11) Divulgação/Redes Sociais

Anote as indicações de leitura

Não trocaria minha jornada por nada - Maya Angelou

E foi assim que eu e a Escuridão ficamos amigas - Emicida

Quarto de Despejo - Carolina Maria de Jesus

Olhos D’Água - Conceição Evaristo

A vida não me assusta - Maya Angelou

SERVIÇO

Sebo Ubuntu

Rua Guararapes, 1022 - Novo Glória

(31)989141383

Kilombo Literário

Rua Inconfidentes, 21 - Nova Esperança

Clube Página Preta

@clube_paginapreta

(31)998120990

Kasa Aiê

Rua Dr. Brochado, 1462 - Alto Vera Cruz

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