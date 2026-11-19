A Polícia Militar (PM) prendeu na tarde de quarta-feira (18/11), em Jaíba, no Norte de Minas, um homem de 25 anos que, segundo a corporação, confessou ter matado a companheira, Rivaneide de Oliveira Chavier, de 49 anos, e ateado fogo ao corpo dela. Ainda de acordo com a PM, ele também confessou ter assassinado uma ex-companheira, Adriana Alves Santa Rosa, de 45 anos, na zona rural de Januária, também no Norte de Minas, em setembro de 2023. Desde então, Adriana era dada como desaparecida.

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O suspeito dos dois feminicídios foi identificado como João Vitor Ferreira dos Santos. Segundo a PM, ele confessou ter matado Rivaneide no domingo (15/11), em um casebre numa área conhecida como Lixão, na zona rural de Jaíba.

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A PM informou também que o suspeito tinha sido detido em 9 de novembro por ameaça e lesão corporal contra a companheira. Ele recebeu liberdade provisória, mas ficou sujeito a medidas protetivas, que não cumpriu. “Em ocasião anterior, a vítima havia manifestado temor em relação à possibilidade de soltura do agressor”, informou a PM.

Os militares encontraram um corpo carbonizado sobre um colchão dentro do casebre, por volta das 16h de quarta-feira, depois de serem acionados por moradores. A perícia da Polícia Civil foi ao local e confirmou que o corpo era de Rivaneide.

No mesmo dia, o principal suspeito do crime foi localizado e preso na comunidade de Trevo do DER, na zona rural de Jaíba. Conforme o registro policial, ele confessou que matou a mulher no domingo com golpes de vergalhão no pescoço e no peito. Ele contou que, na manhã de quarta-feira, voltou ao local e ateou fogo ao colchão com o corpo da vítima para eliminar vestígios do crime.

Segundo a PM, durante a abordagem, o homem confessou que também tinha matado a facadas uma ex-companheira, Adriana Alves Santa Rosa, na zona rural de Januária, em setembro de 2023. Ele alegou que cometeu o crime porque a mulher disse que iria abandoná-lo.

De acordo com o registro da PM, o homem relatou que Adriana gritava por socorro e implorava para que ele não a matasse, dizendo repetidamente: “Para, amor! Para, amor!” e “Não me mata, não!”. Mesmo diante dos pedidos, ele continuou a agressão até matá-la.

“O autor relatou ainda que, após matar Adriana, colocou-a em seu colo enquanto ela agonizava, ocasião em que pediu perdão pelo que havia feito. Acrescentou que permaneceu aproximadamente quatro dias acampado na região de mata, dormindo nas proximidades do local onde havia ocultado o corpo da vítima”, descreve a Polícia Militar.

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A partir das informações dadas pelo suspeito, equipes da PM foram até o local indicado por ele, em uma área de mata na zona rural de Januária, onde encontraram os restos mortais de Adriana. A família dela a procurava desde setembro de 2023.