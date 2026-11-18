Trio agride e rouba celular de homem no Centro de BH
Um dos autores foi flagrado chutando a vítima enquanto ela estava no chão. Ao ser detido, também chutou e socou os policiais militares
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Três pessoas foram presas por roubarem um homem, de 57 anos, na Avenida Afonso Pena, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (18/11). A Polícia Militar de Minas Gerais atendeu a ocorrência.
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De acordo com a corporação, dois suspeitos, de 35 e 28, e uma mulher, de 42, teriam roubado o homem. Um deles foi abordado pelos militares enquanto chutava a vítima que estava caída no chão.
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Neste momento, os agentes ordenaram que o suspeito interrompesse as agressões e, ao notar a presença dos militares, o autor teria corrido em direção à Praça Sete. No percurso, se desequilibrou e foi alcançado pelos policiais.
Ele tentou se desvencilhar com socos e chutes, o que fez com que a equipe usasse da força para impedir a fuga.
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Os outros dois foram localizados nas proximidades da Praça Rio Branco. Com eles foram encontradas uma sacola com pertences. Aos militares, a mulher contou que os objetos a pertenciam. No interior da sacola, foi encontrado um celular enrolado em uma blusa.
Ao chegar no local, a vítima reconheceu os suspeitos. Com as agressões, o homem sofreu um corte com sangramento na cabeça, mas estava consciente. Relatou aos militares que havia sofrido chutes, socos e que os autores teriam roubado o celular que estava no bolso.
Os agentes da PMMG prestaram socorro à vítima e o levaram até a UPA Centro-Sul. Foi dada voz de prisão aos autores e eles foram encaminhados juntamente com o material apreendido para a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).
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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro