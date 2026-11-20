Homem furta carro, dirige contra muro de delegacia e realiza 'sonho'
Carro era de um parente; o suspeito foi autuado por furto e dano ao patrimônio público
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RÁDIO TUPI
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Um homem foi preso pela Força Municipal depois de jogar de propósito um carro furtado contra o muro de uma delegacia no Bairro Leblon, na Zona Sul do Rio.
Segundo a Força Municipal, ele contou que fez isso porque queria ser preso.
O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira (19/11), na Avenida Afrânio de Melo Franco. O muro atingido é o da Delegacia Especializada de Apoio ao Turismo (Deat), que ficou com a estrutura danificada.
Os agentes patrulhavam a região do Jardim de Alah, onde roubos e furtos são frequentes nesse horário, e viram o momento da batida. Eles abordaram o motorista e o levaram para a delegacia.
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Lá, o homem confessou que tinha furtado o carro de um parente. A história bateu com o registro de furto que o dono do veículo já tinha feito.
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Ele foi autuado por furto e por dano ao patrimônio público. O carro foi recuperado e apreendido.