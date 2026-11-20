Uma jovem de aproximadamente 18 anos foi resgatada em estado gravíssimo na manhã desta sexta-feira (20), após se afogar no mar da Praia do Pontal, perto do Posto 12, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Banhistas retiraram a vítima da água nas proximidades da Pedra do Pontal antes da chegada do socorro oficial.

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Militares do 2º Grupamento Marítimo, da Barra da Tijuca, atenderam ao chamado feito por volta das 6h15. No local, a equipe de resgate constatou que a mulher, que não teve a identidade confirmada, apresentava afogamento de grau 6, caracterizado por parada cardiorrespiratória.

A Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático classifica esse nível como o estágio mais severo da ocorrência, associado a um elevado índice de mortalidade. Militares realizaram manobras de reanimação e conseguiram restabelecer os batimentos cardíacos da jovem por volta das 7h15.

Quinze minutos depois, um helicóptero transportou a vítima para um hospital da rede pública. Não há atualizações sobre o estado de saúde dela até o momento.

Violência no Recreio dos Bandeirantes

O Recreio dos Bandeirantes também registrou episódios de violência na quinta-feira (19). Na ocasião, o jovem Matheus Manoel Soares da Silva, de 18 anos, foi baleado por um policial militar de folga durante uma suposta investida de milicianos da Curicica na comunidade do Terreirão.

O policial, integrante do Regimento de Polícia Montada, relatou que estava em sua residência quando notou dois suspeitos agachados perto do muro, logo após barulhos de tiros na Rua Paulo Bazane. De acordo com o agente, um deles portava arma de fogo e era conhecido como "Loirinho".

Diante da suspeita, o militar disparou duas vezes. Um dos homens conseguiu escapar, enquanto Matheus caiu ferido no chão. O próprio PM estancou o sangramento do rapaz, acionou os socorristas e chamou o 31º BPM, com o encaminhamento do caso para a 42ª DP.

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Horas depois, ainda na quinta-feira, a polícia prendeu o empresário Breno Alexandre Modolo em sua residência no mesmo bairro. Os agentes encontraram um arsenal de mais de 20 armas de fogo mantido ilegalmente, pois as licenças de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador e a posse de defesa pessoal do morador haviam sido revogadas pela Polícia Federal.