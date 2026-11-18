Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um treinador de futebol infantil, de 48 anos, foi preso preventivamente na terça-feira (17/11), em Itacarambi, no Norte de Minas, suspeito de estuprar uma criança de 10 anos e um adolescente de 15 anos. Ele também é investigado por aliciamento de crianças e adolescentes. A prisão foi divulgada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta quarta-feira (18/11).

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As investigações começaram no início deste mês, depois que uma denúncia foi encaminhada à Polícia Civil. Conforme apurado, o suspeito se aproveitava da relação de confiança estabelecida com os meninos que treinava para atraí-los até a própria casa, onde os abusos teriam ocorrido.

De acordo com a PCMG, o homem oferecia vantagens materiais às vítimas, como alimentação, dinheiro e presentes, em troca de favores sexuais. Em um dos casos, chegou a presentear um dos meninos com uma bicicleta.

A criança de 10 anos estaria em situação de vulnerabilidade socioeconômica e recebia alimentos do investigado. O treinador também teria prometido dinheiro em troca de favores sexuais, mas não teria cumprido o acordo.

A Polícia Civil não expllicou em que contexto as aulas de futebol eram dadas, tendo em vista que o homem poderia ensinar de forma particular ou, ainda, em uma escola enquanto professor de educação física.

Mensagens indicam tentativa de aliciamento

Durante a apuração, os policiais também encontraram mensagens no celular do suspeito que indicariam práticas de aliciamento.

Em uma das conversas analisadas, uma pessoa pedia que ele organizasse um encontro com um dos meninos. As respostas do investigado, segundo a Polícia Civil, apontaram uma tentativa de viabilizar o pedido.

Após a formalização dos procedimentos policiais, o homem foi encaminhado ao sistema prisional. A investigação continua.

Denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes

A delegada Natália Moura reforçou a importância de denunciar suspeitas de violência sexual contra crianças e adolescentes. Segundo ela, familiares, responsáveis e pessoas próximas devem ficar atentos a mudanças de comportamento e possíveis sinais de violência.

A policial também destacou que vítimas podem sentir medo e vergonha de relatar os abusos ou estar sob manipulação dos agressores, o que dificulta a identificação dos crimes.

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As denúncias podem ser feitas anonimamente pelo Disque-Denúncia 181 ou diretamente em uma unidade policial.