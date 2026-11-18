Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Vinte e um computadores foram furtados dos laboratórios de informática da Faculdade de Ciências Econômicas (Face) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte. O crime ocorreu no último fim de semana.

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Em nota, a Diretoria da Face confirmou o furto de computadores, mas não especificou o número de máquinas subtraídas. Uma fonte de dentro da universade ouvida pelo Estado de Minas informou que 21 equipamentos foram levados. Questionada sobre a quantidade, a universidade não respondeu.

Polícia Federal instaura inquérito

A Polícia Federal informou que foi comunicada sobre a ocorrência e adotou as primeiras medidas investigativas, incluindo perícia no local e diligências. Segundo a corporação, um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.

A direção da faculdade disse ainda que está adotando providências para reforçar a segurança, aprimorar o controle de acesso ao prédio e viabilizar a reposição dos equipamentos.

Apesar do furto, não há restrições às atividades acadêmicas nos laboratórios da unidade, segundo a UFMG. A diretoria reafirmou o compromisso com a segurança da comunidade universitária.

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A reportagem perguntou à PF se já há algum suspeito do furto. A instituição policial optou por não informar detalhes da dinâmica do crime.