BH: manutenção emergencial pode afetar abastecimento de água em 17 bairros
Copasa prevê intermitência nesta quarta-feira (18/11); fornecimento deve ser normalizado gradativamente durante a madrugada de quinta-feira (19/11)
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Moradores de 17 bairros de Belo Horizonte podem enfrentar interrupções ou oscilações no abastecimento de água nesta quarta-feira (18/11), em razão de uma manutenção operacional emergencial realizada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). A previsão é que o fornecimento seja restabelecido gradativamente ao longo da madrugada de quinta-feira (19/11).
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A interrupção pode atingir imóveis em diferentes regiões da capital, incluindo áreas centrais e bairros das regiões Centro-Sul e Oeste.
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Estão na lista:
- Barro Preto
- Barroca
- Boa Viagem
- Carmo
- Centro
- Cidade Jardim
- Funcionários
- Gutierrez
- Lourdes
- Luxemburgo
- Prado
- Santa Efigênia
- Santo Agostinho
- Santo Antônio
- São Lucas
- São Pedro
- Savassi
Segundo a Copasa, a ocorrência está relacionada a uma intervenção emergencial no sistema de abastecimento. A companhia não detalhou, no comunicado, a natureza do problema que motivou a manutenção.
A duração dos impactos pode variar entre os imóveis, já que a retomada do fornecimento não acontece necessariamente de forma simultânea em todos os pontos atingidos.
Mesmo após a conclusão do serviço, a água pode levar algum tempo para voltar a chegar às residências e estabelecimentos. A empresa ressalta que imóveis equipados com caixas-d'água podem não sentir os efeitos da interrupção.
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A orientação é evitar desperdícios e priorizar o consumo para atividades essenciais enquanto o abastecimento estiver comprometido.