Bombeiro participa de uma operação de busca, mas uma onda o arrasta e faz o tenente que comanda sua equipe assumir uma missão decisiva para salvar sua vida
Operação mobilizou equipes em Nice após alerta no litoral; socorrista foi arrastado por forte onda e salvo por colega em ato de extrema bravura
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Uma intervenção perigosa mobilizou equipes de salvamento nesta sexta-feira, 13 de novembro. Uma testemunha acionou os serviços de emergência logo após escutar pedidos de socorro. Os chamados vinham do uma área localizada nas proximidades da praia de Coco Beach e do cabo de Nice.
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Assim que chegaram ao local indicado, os socorristas iniciaram as buscas ao longo da trilha com a meta de localizar a pessoa que havia sido descrita em apuros. Durante o andamento da operação, uma onda violenta atingiu a área e arrastou um dos bombeiros para a água.
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O tenente do socorrista pulou no mar imediatamente para tentar salvar o companheiro de equipe. Uma embarcação de socorro recolheu os dois homens das águas e os levou em segurança diretamente para o porto de Nice.
Atendimento médico e mobilização de recursos
O bombeiro resgatado seguiu para cuidados em uma unidade hospitalar. O prefeito de Nice, Éric Ciotti, publicou na rede social X que o paciente apresentava evolução favorável e destacou que "Fort heureusement, son pronostic vital n'est pas engagé".
Segundo informações publicadas pelo jornal "Nice-Matin", as autoridades mobilizaram diferentes recursos para o perímetro: dezenove bombeiros, um mergulhador e o helicóptero Dragon 06 da Segurança Civil atuaram na força-tarefa.
Buscas encerradas e alertas de segurança
Mesmo com ações concentradas na terra, no mar e no ar, nenhuma pessoa com problemas ou em processo de afogamento foi encontrada. As equipes suspenderam as atividades de busca no momento em que a noite caiu.
Naquela sexta-feira, o departamento estava sob vigilância amarela devido ao risco de ondas e submersão costeira. Em decorrência do perigo provocado pelas condições marítimas, o sentier des douaniers estava oficialmente interditado para circulação do público.
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O Serviço Departamental de Incêndio e Resgate (SDIS) dos Alpes-Maritimes usou os canais digitais para alertar sobre a gravidade da situação marítima. A corporação insistiu na necessidade de acatar as instruções de segurança ao reforçar que "Les interdictions d'accès aux sentiers littoraux et aux promenades en période de vigilance vagues-submersion doivent impérativement être respectées".