Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Em 2025, a taxa de desocupação entre as mulheres pardas ou pretas foi de 6,1% em Minas Gerais, quase o dobro da registrada entre homens brancos, que foi de 3,4%. Os dados são da terceira edição do informativo "Desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil", divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (18/11).

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De acordo com o levantamento, em valores absolutos, havia 11,5 milhões de pessoas na força de trabalho no estado, das quais 4,5 milhões eram brancas, 1,55 milhão eram pretas e 5,4 milhões pardas. A força de trabalho se refere ao conjunto de pessoas de 14 anos ou mais de idade que estejam ocupadas ou desocupadas.

Apesar de as pessoas pretas e pardas simbolizarem, respectivamente, 13,5% e 46,6% das pessoas na força de trabalho, em relação à população desocupada, elas representavam 15,4% e 52,4%.

"Quando as pessoas tentam entrar no mercado de trabalho, com oportunidades para se efetivarem, a gente vê que as características raciais, algumas vezes, se transformam em barreiras para essas pessoas conseguirem igualdade nas chances de conseguir uma ocupação ou um emprego", explica Luciene Longo, demógrafa e analista da Coordenação de População e Indicadores Sociais do IBGE.

Quando se acrescenta à análise a variável de sexo, as disparidades são ainda mais alarmantes: enquanto entre os homens brancos a taxa de desocupação foi de 3,4%, para as mulheres pretas ou pardas era de 6,1%, em 2025. Já entre os subocupados por insuficiência de horas ou que desistiram de procurar emprego, mas estão aptos a trabalhar, os homens brancos representam 7,3% e as mulheres pretas ou pardas, 17,1%.

As diferenças entre os grupos de cor ou raça também são marcantes no que diz respeito à informalidade. Enquanto, em Minas, 34,4% das pessoas ocupadas brancas estavam em ocupações informais, entre as pretas esse percentual atingiu 39,6% e, entre as pardas, 41,3% em 2025. Em geral, mulheres pretas ou pardas representam o maior grupo na informalidade: 42,5%.

Segundo o informativo, a maior informalidade entre pessoas de cor ou raça preta ou parda, em relação às brancas, foi verificada ao longo de toda a série histórica.

A informalidade no mercado de trabalho está associada, muitas vezes, ao trabalho precário e/ou à ausência de proteção social, que limita o acesso a direitos básicos, como a remuneração pelo salário mínimo e o direito à aposentadoria.

Disparidade de salários

O documento ainda traz à tona a disparidade em relação aos salários recebidos pelos diferentes grupos analisados no ano de 2025. Enquanto o rendimento médio mensal no trabalho principal de pessoas ocupadas brancas em Minas Gerais foi de R$ 4.056, entre pessoas pretas foi de R$ 2.559 e entre as pardas foi de R$ 2.708. Mais uma vez, ao analisar o recorte sob a perspectiva de gênero, a discrepância é ainda maior: a renda média mensal de mulheres pretas ou pardas em Minas (R$ 2.198) correspondia a menos da metade (47,8%) do rendimento de homens brancos (R$ 4.594).

"A dificuldade enfrentada por pessoas pretas e pardas para conseguir um trabalho acaba se refletindo na questão do rendimento porque essas pessoas vão estar mais concentradas em ocupações que pagam pior ou em ocupações informais que historicamente remuneram pior, como na construção civil e nos serviços domésticos. Então, esse tipo de ocupação que tem uma renda menor, acaba concentrando muito mais pretos e pardos", diz Longo.

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) mostram que enquanto as pessoas brancas correspondiam a 27,6% dos 10% da população com menores rendimentos, as pretas ou pardas eram 71,9% nessa mesma classe. Já no outro extremo, entre os 10% com maiores rendimentos, a população branca representava 64,9% e a preta ou parda apenas 34,2%.

A pesquisa considerou a linha de pobreza o rendimento domiciliar per capita de até US$ 8,30 diários, valor proposto pelo Banco Mundial (World Bank). Assim, a taxa de pobreza das pessoas brancas do estado em 2025 era 13,6%, enquanto que entre as pessoas pretas ou pardas o percentual foi de 22,8%.

Trabalho doméstico não remunerado

A pesquisa também analisou o trabalho doméstico não remunerado e mostrou que, em 2022, as mulheres mineiras dedicaram quase o dobro de tempo que os homens aos afazeres de casa e ao cuidado de outras pessoas. Enquanto elas gastaram 22,7 horas por semana nessas tarefas, eles dedicaram apenas 11,5 horas.

Longo explica que, embora a escolaridade das mulheres seja mais alta, isso não se reflete no mercado de trabalho porque as mulheres, muitas vezes, ficam responsáveis pelos afazeres domésticos e pelo cuidado com os filhos.

"Muitas vezes ela não pode nem trabalhar porque ela tem uma sobrecarga enorme dentro de casa para cuidar de filho, de marido, às vezes de pai, de mãe que está envelhecendo, e a população está cada vez mais envelhecida. No caso de pretos e pardos mais pobres, muitas vezes não tem nem uma aposentadoria, um suporte, e recai tudo sobre a mulher preta e parda", explica Longo.

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O levantamento aponta ainda uma diferença entre as próprias mulheres conforme a cor ou raça: as pretas passaram uma hora a mais por semana cuidando da casa (23,1 horas no total) em comparação com as brancas (22,1 horas). Entre os homens, o tempo gasto não mudou de forma relevante nessa divisão.