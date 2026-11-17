Artista denuncia injúria racial contra namorado e amiga em bar de BH
Segundo artista, mulher fez comentário racista ao olhar para duas pessoas negras no estabelecimento, no bairro Santa Efigênia
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Uma denúncia de injúria racial durante uma noite entre amigos em um bar de Belo Horizonte terminou com registro de ocorrência policial e investigação da Polícia Civil. O artista Rafa Ventura relatou nas redes sociais que uma mulher de 45 anos teria feito um comentário racista direcionado ao namorado dele, Pedro, e a uma amiga do casal, ambos negros, no Bolota's Bar, localizado no bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul da capital. Segundo o relato feito sobre a situação vivenciada no último domingo (15/11), ao olhar para os dois, a mulher teria dito: "Se apagar a luz, não sobra um".
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A Polícia Civil (PCMG) confirmou que apura a denúncia e que a mulher foi conduzida à Central Estadual do Plantão Digital, onde prestou depoimento, e depois liberada. Um procedimento foi instaurado para esclarecer as circunstâncias do episódio.
O caso ganhou repercussão após Rafa publicar um vídeo no qual descreve, em detalhes, o que teria acontecido naquela noite. Emocionado, o artista afirmou que decidiu tornar a situação pública para dar visibilidade à violência sofrida pelo companheiro e pela amiga. Ele também disse que pretende acompanhar a apuração e espera que a mulher seja responsabilizada.
De acordo com Rafa, ele havia combinado de encontrar dois amigos no estabelecimento. Os três chegaram primeiro e começaram a conversar. Pedro, namorado do artista, chegou algum tempo depois. Foi a partir desse momento, segundo o relato, que o grupo percebeu um comportamento que considerou hostil por parte de uma mulher sentada à mesa ao lado, acompanhada de outras três pessoas.
Embora inicialmente tenham tentado ignorar a movimentação, a situação teria se repetido quando uma amiga do casal, também negra, chegou ao local. A mulher teria intensificado os gestos e chamado a atenção dos próprios acompanhantes para a presença dos dois.
"Em determinado momento, ela chamou a atenção do grupo de amigos delas para uma placa de lotação que tinha no bar. Em cima dessa placa tinha um interruptor e aí ela disse em alto e bom som, olhando para o Pedro e para essa nossa amiga: 'Se apagar a luz, não sobra um'", relatou na postagem.
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O grupo ficou em choque. o artista contou que sentiu vontade de confrontar imediatamente a mulher, mas foi contido pelo namorado, que pediu que ele respirasse e evitasse uma reação impulsiva. Enquanto isso, os acompanhantes da suspeita a teriam retirado da mesa.
Abordagem no local
Depois de tentar assimilar a situação, Rafa e Pedro procuraram o responsável pelo bar para relatar o episódio e pedir uma intervenção: "uma das primeiras respostas que recebemos foi que o proprietário não poderia bater na mulher. Mas não havíamos solicitado qualquer tipo de agressão, apenas uma providência diante do comentário".
Ainda conforme o relato, o responsável teria orientado os dois a chamar a polícia e argumentado que não poderia tomar medidas sem uma prova em vídeo. O artista ressaltou que havia câmeras de segurança instaladas justamente sobre a área onde as mesas estavam posicionadas.
Diante da resposta, Rafa decidiu gravar a abordagem à mulher com o próprio celular. Acompanhado de Pedro, foi até a mesa para questioná-la sobre o comentário. Segundo Rafa, a mulher e os acompanhantes reconheceram que o comentário havia sido feito, mas alegaram que se tratava de uma brincadeira com outro sentido. Os acompanhantes também teriam argumentado que a mulher não poderia ser racista porque havia sido convidada ao bar por um sambista negro. Posteriormente, segundo Rafa, o próprio músico o procurou e disse que mal conhecia a mulher.
Atendimento policial
Após a discussão, Rafa disse que anunciou que chamaria a polícia. Foram três ligações ao longo de aproximadamente uma hora e meia, de acordo com ele. Nesse intervalo, os seguranças intervieram e o casal acabou do lado de fora do estabelecimento.
"Uma hora, no ápice do momento, eu olhei pra dentro e vi que a mulher, a criminosa, estava sambando. Ela estava literalmente sambando ao som de músicos pretos, enquanto a gente estava do lado de fora, chorando, esperando uma viatura. Essa imagem me revolta até agora", compartilha.
A ocorrência foi registrada em uma primeira unidade policial. Depois, Pedro foi levado a outra delegacia, no bairro Floresta, onde prestou declarações. Rafa também apresentou seu depoimento como testemunha do que teria presenciado. Os dois chegaram em casa por volta das 3h, segundo o relato.
Bar diz que apura o episódio
Em nota oficial, o Bolota's Bar se manifestou sobre o caso e afirmou que busca esclarecer integralmente as circunstâncias do ocorrido. O estabelecimento classificou a situação como um episódio envolvendo uma possível prática de racismo entre clientes e disse que está adotando as providências cabíveis.
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O bar declarou que o racismo é incompatível com seus valores e que não tolera qualquer forma de discriminação, preconceito ou desrespeito à dignidade humana. Também reafirmou o compromisso de manter um ambiente seguro e acolhedor, independentemente da origem, cor ou raça dos frequentadores.