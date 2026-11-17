A delegada da Polícia Civil Ana Paula Lamego Bambino, de 43 anos, tornou-se ré por emprestar ao marido, o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47, a arma que, segundo a denúncia, ele usou para matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, durante uma discussão de trânsito em Belo Horizonte. Ela também é acusada de omitir informações às autoridades para evitar a responsabilização criminal do companheiro.

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A Justiça recebeu, em 13 de novembro, a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). A delegada vai responder por porte ilegal de arma de fogo, na modalidade de empréstimo ou cessão irregular, e por prevaricação.

De acordo com a denúncia, o homicídio ocorreu em 11 de agosto de 2025, no Bairro Vista Alegre, na Região Oeste da capital. Após um desentendimento no trânsito, o marido da delegada usou uma pistola calibre .380 para atirar contra Laudemir, que trabalhava na limpeza urbana e morreu em decorrência do disparo.

As investigações do MPMG apontaram que a policial emprestava com frequência a arma particular ao companheiro desde abril de 2023, prática que teria continuado até agosto de 2025. Ainda segundo o Ministério Público, ela sabia que o marido também tinha acesso a uma arma institucional que ficava sob sua guarda.

Segundo a denúncia, mensagens extraídas de celulares mostram que a delegada sabia que o marido circulava armado em veículos e frequentava locais públicos com a pistola. A relação entre a arma e o homicídio também foi investigada por meio de perícia. Um laudo de microcomparação balística confirmou que a cápsula recolhida no local do crime foi disparada pela arma da policial.

Omissão após o homicídio



Além da cessão irregular da arma, a delegada foi denunciada por prevaricação. Conforme o Ministério Público, no próprio dia do homicídio, enquanto trabalhava na Casa da Mulher Mineira, ela deixou de comunicar às autoridades o envolvimento do marido no crime, apesar de ter conhecimento dos fatos.

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A denúncia descreve uma série de consultas feitas pela policial ao Registro de Eventos de Defesa Social (Reds) depois que ela soube do ocorrido. Ana Paula teria pesquisado a placa do veículo usado pelo companheiro e os nomes das pessoas envolvidas. Ela também teria acompanhado notícias sobre o caso na internet e mantido contatos telefônicos frequentes com o marido.



Para o MPMG, as condutas demonstram que a delegada deixou de cumprir suas obrigações funcionais para proteger o companheiro e atender a um interesse pessoal.



A denúncia foi apresentada em 28 de outubro, depois que a investigada recusou o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) proposto pelo Ministério Público. Com o recebimento da acusação pela Justiça, o processo entra na fase de instrução criminal. A ré será citada para apresentar defesa, e as provas serão analisadas ao longo da tramitação.



O processo corre sob segredo de Justiça.