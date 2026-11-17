Inmet alerta para tempestade e granizo com ventos de até 100 km/h em MG
O órgão emitiu aviso de perigo válido para esta terça-feira (17) em 118 municípios do estado
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de perigo para tempestades e queda de granizo, válido até as 23h59 desta terça-feira (17/11). O aviso prevê riscos de chuvas volumosas variando entre 30 e 60mm/h ou de 50 a 100mm/dia, com descargas elétricas e possibilidade de granizo e rajadas de vento intensas que podem alcançar até 100km/h.
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Regiões afetadas
- Norte
- Noroeste
- Vale do Mucuri
- Jequitinhonha
Riscos associados e recomendações de segurança
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Em caso de rajadas de vento: Evite se abrigar debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.
-
Proteção elétrica: Se possível, desligue os aparelhos elétricos das tomadas e o quadro geral de energia durante os relâmpagos mais fortes.
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Canais de atendimento: Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Cidades em risco
- Águas Formosas
- Águas Vermelhas
- Almenara
- Araçuaí
- Arinos
- Bandeira
- Berilo
- Berizal
- Bertópolis
- Bonito de Minas
- Botumirim
- Brasília de Minas
- Buritis
- Cachoeira de Pajeú
- Capitão Enéas
- Caraí
- Carlos Chagas
- Catuji
- Catuti
- Chapada do Norte
- Chapada Gaúcha
- Comercinho
- Cônego Marinho
- Coronel Murta
- Crisólita
- Cristália
- Curral de Dentro
- Divisa Alegre
- Divisópolis
- Espinosa
- Felisburgo
- Formoso
- Francisco Badaró
- Francisco Sá
- Fronteira dos Vales
- Fruta de Leite
- Gameleiras
- Grão Mogol
- Ibiracatu
- Icaraí de Minas
- Indaiabira
- Itacambira
- Itacarambi
- Itaipé
- Itaobim
- Itinga
- Jacinto
- Jaíba
- Janaúba
- Januária
- Japonvar
- Jenipapo de Minas
- Jequitinhonha
- Joaíma
- Jordânia
- José Gonçalves de Minas
- Josenópolis
- Juvenília
- Leme do Prado
- Lontra
- Luislândia
- Machacalis
- Mamonas
- Manga
- Mata Verde
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Medina
- Mirabela
- Miravânia
- Montalvânia
- Monte Azul
- Monte Formoso
- Montes Claros
- Montezuma
- Nanuque
- Ninheira
- Nova Porteirinha
- Novo Cruzeiro
- Novo Oriente de Minas
- Novorizonte
- Padre Carvalho
- Padre Paraíso
- Pai Pedro
- Palmópolis
- Patis
- Pavão
- Pedra Azul
- Pedras de Maria da Cruz
- Pintópolis
- Ponto dos Volantes
- Porteirinha
- Riacho dos Machados
- Rio do Prado
- Rio Pardo de Minas
- Rubelita
- Rubim
- Salinas
- Salto da Divisa
- Santa Cruz de Salinas
- Município
- Santa Helena de Minas
- Santa Maria do Salto
- Santo Antônio do Jacinto
- Santo Antônio do Retiro
- São Francisco
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João do Paraíso
- Serra dos Aimorés
- Serranópolis de Minas
- Taiobeiras
- Teófilo Otoni
- Umburatiba
- Urucuia
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Varzelândia
- Verdelândia
- Virgem da Lapa