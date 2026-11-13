Homens ligados à facção são presos com armas em Governador Valadares (MG)

Dois homens, de 22 e 28 anos, foram presos, suspeitos de posse ilegal de armas de fogo. As prisões aconteceram na noite de quarta-feira (12/11), no Bairro Santa Rita, em Governador Valadares, na Região do Rio Doce. Segundo a Polícia Militar (PM), os dois são naturais da Bahia e teriam ligação com a facção criminosa Comando Vermelho.

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Durante a operação, militares do Tático Móvel do 6º Batalhão da PM apreenderam dois revólveres calibre .38, com munições, sendo cinco cartuchos cada. Uma das armas estava com a numeração raspada.

De acordo com a PM, a equipe recebeu informações de que indivíduos vindos da Bahia, que seriam integrantes de uma organização criminosa especializada em roubos, estavam escondidos em um imóvel no bairro Santa Rita. As denúncias indicavam que o grupo tinha passado pela cidade de Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, com a intenção de cometer um roubo.

Os suspeitos estavam com um Ford Ka branco e portavam três armas de fogo. Ao chegarem ao endereço indicado, os militares encontraram o veículo estacionado próximo à residência e fizeram um cerco ao imóvel.

Segundo a Polícia Militar, ao perceber a presença dos policiais, um dos homens correu em direção ao terraço da casa. Os militares também ouviram barulhos de passos e objetos sendo movimentados no interior da residência, o que levou a suspeita de que os ocupantes tentavam esconder materiais ilícitos.

No terraço, os policiais encontraram dois homens e uma mulher. Durante as buscas no imóvel, um dos suspeitos informou que havia duas armas escondidas em uma mochila, no quarto onde estavam antes da abordagem. Os revólveres foram encontrados no local indicado.

A mulher, que mora no imóvel há aproximadamente três meses, afirmou aos policiais que os dois homens eram seus amigos e tinham pedido autorização para permanecer na residência por um dia. Segundo ela, os dois disseram que estavam viajando para São Paulo. A mulher declarou desconhecer que eles estavam armados.

Dois homens são presos com armas em Governador Valadares PMMG/Divulgação

Os dois homens assumiram a propriedade das armas e alegaram que estavam apenas de passagem por Governador Valadares, seguindo viagem para o estado de São Paulo.

Ainda conforme a Polícia Militar, consultas aos sistemas de segurança apontaram que um dos suspeitos possui registros policiais por tentativa de homicídio, roubo e tráfico de drogas. O outro teria registros relacionados a crimes de roubo na Bahia.

A corporação informou que entrou em contato com forças de segurança baianas, que confirmaram o vínculo dos dois com o Comando Vermelho e sua ramificação denominada Tudo Dois. Em entrevista aos militares, os próprios suspeitos também teriam confirmado a ligação com o grupo criminoso.

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Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as armas e munições apreendidas. O caso será investigado pela Polícia Civil.