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CAPTURA

Vídeo: bombeiros capturam jiboia escondida no motor de carro em MG

Serpente de cerca de 1,2 metro sumiu dentro do veículo e só foi localizada na manhã desta sexta-feira (13/11); animal foi solto na natureza

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MF
Murilo Fialho*
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Murilo Fialho*
Repórter
13/11/2026 09:58

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Jiboia retirada de motor de um carro
Serpente de cerca de 1,2 metro sumiu dentro do veículo e só foi localizada na manhã desta sexta-feira (13/11) pelo Corpo de Bombeiros crédito: CBMMG/Divulgação

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) capturou uma jiboia de cerca de 1,2 metro que estava dentro do motor de um carro em Arcos, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. O atendimento da ocorrência começou na tarde de quinta-feira (12/11), no Bairro Castelo, e só terminou na manhã desta sexta-feira (13/11).

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Buscas sem sucesso

De acordo com a corporação, o solicitante da ajuda havia avisado que o animal estava sob o capô do veículo. Os bombeiros do município foram até o endereço e fizeram as buscas pelo animal por cerca de duas horas. Durante o processo de captura, a serpente foi para dentro do veículo e não foi mais vista.

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Captura do animal

Na manhã desta sexta-feira, ao abrir o capô, o solicitante da ocorrência voltou a ver a jiboia e acionou os bombeiros novamente. A guarnição retornou ao local e capturou a serpente, que depois foi solta em um ambiente de área natural.

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Orientação dos bombeiros

O Corpo de Bombeiros recomenda que a população não tente capturar nem manipular animais silvestres. O ideal é manter distância, afastar pessoas e animais domésticos e ligar para o 193. 

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