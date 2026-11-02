Suspeito de integrar facção é preso com arma furtada em 2019 na Grande BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um homem de 20 anos, integrante de uma facção criminosa, foi preso em flagrante com uma arma furtada no Bairro Jardim Alvorada, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, nesse domingo (1°/11). De acordo com os policiais, durante um patrulhamento de rotina, o suspeito foi visto andando pelas ruas do bairro.

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Ao avistar a viatura, ele colocou a mão na cintura e mudou repentinamente o trajeto, o que levantou a suspeita dos policiais. Eles ordenaram que o jovem parasse e começaram uma busca pessoal.

Na cintura, o suspeito tinha uma pistola calibre 38, com 16 cartuchos e uma touca ninja em um dos bolsos. Quando os policiais consultaram o sistema viram que a arma havia sido furtada em Vespasiano, na Grande BH, em 2019.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito é integrante da facção criminosa Tropa da Torre, que possui ligação com a Tropa do Leste. Além disso, ele tem passagens por tráfico de drogas.

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O homem estava em liberdade provisória desde julho deste ano, com aplicação de medidas cautelares.