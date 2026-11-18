O processo seletivo para o Vestibular Habilidades 2027, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) recebe inscrições até o dia 11 de dezembro.

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Os candidatos devem acessar exclusivamente a página oficial da Comissão Permanente do Vestibular (Copeve) para se inscrever. O sistema aceita os cadastros até as 17h do último dia do período estipulado no edital.

A taxa de participação custa R$ 215. O pagamento precisa ser efetuado até o dia 14 de dezembro, exclusivamente por boleto bancário. Para os estudantes que solicitaram isenção integral ou parcial da taxa, o prazo terminou em 13 de novembro. A divulgação do resultado desses pedidos ocorre no dia 25 de novembro.

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Distribuição de vagas e cursos

A seleção oferece 274 vagas em cursos de graduação voltados para a área artística, com todas as oportunidades alocadas em Belo Horizonte. Os postos disponíveis contemplam as seguintes opções:

Artes Visuais (bacharelado e licenciatura): 80 vagas;

Música (bacharelado): 79 vagas;

Design de Moda: 45 vagas;

Cinema de Animação e Artes Digitais: 40 vagas;

Música (licenciatura): 30 vagas.

Podem participar da disputa os candidatos que concluíram o ensino médio ou que estão regularmente matriculados no último ano dessa etapa escolar. Outro critério obrigatório exige a participação no Enem 2026.

Etapas de avaliação e provas

O vestibular é composto por duas etapas. A primeira fase tem caráter eliminatório e consiste nas provas objetivas do Enem 2026. A divulgação do resultado referente a essa etapa inicial está agendada para o dia 20 de janeiro de 2027.

A segunda etapa possui caráter eliminatório e classificatório. Essa fase reúne a prova de redação do Enem e as provas específicas de habilidades, aplicadas sob a responsabilidade da UFMG.

Os testes de habilidades ocorrem presencialmente em Belo Horizonte, divididos nas seguintes datas:

dia 29 de janeiro: prova de Prática de Música;

dia 31 de janeiro: avaliações de Desenho Procedural e Raciocínio Lógico, Percepção Visual e Teoria e Percepção Musical. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O cronograma do vestibular prevê a publicação do resultado preliminar no dia 5 de fevereiro de 2027. O resultado final da seleção será divulgado em 18 de fevereiro de 2027.