UFMG abre mais de 2 mil vagas remanescentes em cursos de graduação

A Universidade Federal de Minas Gerais está oferecendo 2.048 vagas remanescentes em diversos cursos presenciais de graduação. O processo seletivo é voltado para o ingresso de estudantes no primeiro semestre de 2027, distribuído entre as modalidades de transferência e obtenção de novo título.

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As inscrições ocorrem de 23 de novembro a 29 de dezembro, exclusivamente pelo site da Copeve. A página também disponibiliza o edital da seleção e sua retificação. A taxa de participação é de R$ 215, com possibilidade de solicitação de isenção integral ou parcial entre 23 e 27 de novembro.

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Distribuição das vagas e modalidades

A seleção reúne 96 opções de ingresso no total. As vagas estão distribuídas em duas cidades:

1.783 vagas em Belo Horizonte;

265 vagas em Montes Claros.

A transferência atende estudantes de outras instituições de ensino superior interessados em ingressar em curso correspondente ou afim ao de origem. A obtenção de novo título contempla pessoas que já concluíram uma graduação e pretendem ingressar em outro curso superior.

Critérios de participação

Os candidatos devem ter realizado pelo menos uma edição do Enem entre os anos de 2021 e 2026. A pontuação obtida no exame integra o processo de classificação.

Para a transferência, o candidato precisa atender a requisitos adicionais: comprovar vínculo com outra instituição de ensino superior no segundo semestre de 2026 e ter integralizado o mínimo de 300 horas no curso de origem.

Avaliação e datas

A seleção utiliza as notas do Enem, complementadas por provas presenciais de habilidades para os cursos de Artes Visuais, Letras-Libras e Música. Essas avaliações ocorrem em Belo Horizonte, nos dias 29 e 31 de janeiro de 2027.

Os cursos de Dança e Teatro contam apenas com as notas do Enem, sem aplicação de testes específicos, segundo a retificação do edital.

A divulgação do resultado da primeira etapa para os cursos com provas presenciais de habilidades acontece em 22 de janeiro. O resultado final do processo seletivo está previsto para 22 de fevereiro de 2027.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria