O corpo de uma mulher em situação de rua foi encontrado na manhã desta quarta-feira (18) no Bairro Itapoã, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. De acordo com as informações iniciais, a vítima foi assassinada a pedradas.

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Até o momento, a identidade da mulher não foi confirmada oficialmente. Equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas para atender à ocorrência e iniciaram os levantamentos no local.

Segundo informações preliminares obtidas pelos militares, há indícios de que o crime tenha sido cometido por dois homens, que também estariam em situação de rua. Buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito havia sido localizado ou preso até a última atualização sobre o caso.

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A motivação do homicídio permanece desconhecida. O caso deve ser encaminhado para investigação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que ficará responsável por apurar as circunstâncias do crime, identificar a vítima e localizar os autores.