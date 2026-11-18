Um homem de 39 anos e a esposa dele foram indiciados pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por suspeita de furto mediante fraude digital e lavagem de dinheiro, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Segundo as investigações, o casal teria participado de um esquema que resultou no desvio de R$ 168 mil de uma pessoa de 75 anos.

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O inquérito policial foi concluído nessa terça-feira (17/11) e encaminhado ao Poder Judiciário.

De acordo com a Polícia Civil, o homem teria conhecido a vítima e estabelecido com ela um relacionamento amoroso. Durante esse período, recebeu um empréstimo de aproximadamente R$ 25 mil.

Posteriormente, ao descobrir que a pessoa idosa mantinha uma quantia expressiva na conta bancária, o investigado teria utilizado a biometria facial dela para cadastrar a conta em seu próprio celular. Com isso, conseguiu acesso às movimentações financeiras.

Desvio de dinheiro

Ainda conforme a investigação, de posse do acesso bancário, o homem realizou operações fraudulentas que resultaram no desvio de cerca de R$ 168 mil.

Parte do dinheiro foi utilizada na compra de um veículo avaliado em aproximadamente R$ 52 mil. Outros R$ 42 mil foram transferidos para a conta bancária da esposa do investigado. Para a Polícia Civil, a transferência teria sido feita com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos recursos.

A análise das movimentações financeiras, feita pelo Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil em Juiz de Fora, ajudou a rastrear o destino dos valores e reunir provas sobre os crimes investigados.

Investigação e medidas judiciais

Durante a apuração, conduzida pela equipe responsável por crimes cibernéticos em Juiz de Fora, a Polícia Civil solicitou à Justiça mandado de busca e apreensão do veículo comprado com o dinheiro desviado, além da quebra do sigilo bancário e do bloqueio de valores nas contas dos investigados.

As medidas têm como finalidade permitir a recuperação dos recursos e a reparação dos prejuízos causados à vítima.

Com a conclusão do inquérito, o casal foi indiciado por furto mediante fraude digital e lavagem de dinheiro. O indiciamento representa a conclusão da investigação policial sobre os indícios de participação dos suspeitos, mas não equivale a uma condenação.

O delegado responsável pelo caso, Daniel Buchmüller, orientou a população, especialmente as pessoas idosas, a não compartilhar informações bancárias nem permitir que terceiros acessem seus dispositivos eletrônicos ou realizem operações financeiras em seu nome.

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"Qualquer movimentação financeira suspeita deve ser comunicada imediatamente à instituição bancária e às autoridades policiais", alertou.