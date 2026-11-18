Uma mulher de 51 anos foi atacada com água quente, golpes na cabeça e uma faca enquanto seguia para o trabalho, em Campina Verde, no Triângulo Mineiro. A suspeita das agressões, uma mulher de 50 anos, foi localizada pela Polícia Civil (PCMG) e conduzida à delegacia na terça-feira (17/11), data em que o crime ocorreu. Além da violência física, a investigação apura se a suspeita divulgou vídeos e montagens sobre o episódio em redes sociais e aplicativos de mensagens.



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Segundo informações da Polícia Civil, a vítima caminhava pela rua quando foi surpreendida pela investigada, que teria jogado água quente contra seu corpo. Em seguida, a mulher teria utilizado um recipiente para desferir sucessivos golpes na cabeça da vítima e também empregado uma faca durante o ataque. A agressão só teria sido interrompida depois que pessoas que presenciaram a cena intervieram.



A exposição da vítima teria continuado mesmo após o episódio. De acordo com a investigação, a suspeita teria compartilhado vídeos e montagens relacionados às agressões em plataformas digitais, o que também passou a ser apurado pelos investigadores.



Após tomar conhecimento da ocorrência, policiais civis iniciaram buscas para identificar o paradeiro da mulher. Com levantamentos e coleta de informações, a equipe conseguiu localizá-la na própria residência, ainda na terça-feira. Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Campina Verde para os procedimentos legais.



O caso é investigado como possível lesão corporal, constrangimento ilegal na modalidade tentada e difamação. A Polícia Civil também busca dimensionar a gravidade dos ferimentos provocados pelo ataque. Para isso, estão previstos exames médico-legais especializados, que devem esclarecer a extensão das lesões e verificar a possibilidade de sequelas graves.



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A investigação continua para esclarecer as circunstâncias da agressão e a eventual responsabilidade da suspeita pelos crimes apurados.