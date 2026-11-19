Um grupo de indígenas Awá-Guajá que vive de forma isolada protagonizou uma aparição histórica ao chegar a uma aldeia Guajajara. O encontro ocorreu na Terra Indígena Arariboia, no estado do Maranhão, na segunda-feira (16/11).

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Cerca de 20 indígenas foram vistos. A aparição foi inicialmente registrada pela organização Survival International e confirmada pelo pelo Ministério dos Povos Indígenas (MPI), pela Funai e pela Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) em nota na terça-feira (17/11).

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“A prioridade no momento é garantir a proteção da vida, da saúde e da autonomia dos Awá em isolamento, respeitando seu direito de decidir sobre suas formas de relacionamento com outros povos e com a sociedade envolvente. Todas as medidas adotadas seguem os protocolos técnicos e legais da política brasileira de proteção aos povos indígenas isolados e de recente contato, com foco na proteção territorial, na prevenção de riscos sanitários e no respeito à autodeterminação dos povos indígenas. A atuação institucional não busca promover contatos, mas assegurar que qualquer situação dessa natureza seja acompanhada de forma responsável, técnica, coordenada e em conformidade com os direitos desses povos.”, comunicaram o MPI, a Funai e o Sesai.

A presença dos indivíduos surpreendeu os moradores e chamou a atenção das lideranças locais. Historicamente, os Guajajara evitavam estabelecer qualquer contato com os Awá-Guajá justamente para respeitar a decisão do grupo de permanecer totalmente isolado. Preocupações sanitárias também entram em jogo, uma vez que povos indígenas isolados são mais vulneráveis a doenças por terem sido menos expostos a determinados agentes infecciosos ao longo do tempo.

Um vídeo registrado na região captou momentos da aproximação. A gravação mostra indígenas Awá-Guajá posicionados próximos a um morador que carrega alimento. Em seguida, alguns integrantes do grupo caminham em direção ao homem para pegar a comida ofertada.

De acordo com a Survival International, essa aproximação representa a primeira ocasião na história recente em que os Awá saem em massa dessa maneira. A entidade também afirma que os Awá têm sofrido pressão em função de invasões de terras promovidas por madeireiros e fazendeiros.

“A proteção dos Awá depende diretamente da preservação de seus territórios, do combate às invasões e às atividades ilícitas e da manutenção das condições necessárias para que possam exercer sua autodeterminação e preservar seus modos próprios de vida”, ressaltou o Governo Federal em resposta ao encontro.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.