Mary Peltola foi eleita senadora dos Estados Unidos no Alasca. Democrata, ela se torna a primeira indígena no cargo no estado.

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Em todo o país, os democratas superaram os republicanos na Casa por 56 a 44 nas eleições.

Peltola tem 56 anos, é indígena Yup'ik, do delta Yukon'Kuskokwim, no oeste do Alasca, e também possui ascendência alemã-americana.

Com 50% dos votos nas urnas (144.302 votos), ela levou a melhor sobre o republicano Dan S. Sullivan, que teve 131.844 votos (46%).

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É também a primeira pessoa nativa do Alasca eleita para o Congresso, a primeira mulher a representar o estado na Câmara e a primeira pessoa nascida no Alasca a conquistar uma cadeira na Casa, como informou o portal Uol.