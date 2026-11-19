Após cinco dias de internação por infecção pulmonar, cacique Raoni tem novo desdobramento em seu estado de saúde, em episódio de pouca repercussão no Brasil
Líder indígena de 94 anos se recupera de infecção pulmonar e deixa hospital lúcido e orientado; histórico defensor da Amazônia segue tratamento
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O líder indígena Raoni Metuktire, referência na defesa da floresta amazônica no Brasil, recebeu alta médica nesta terça-feira (17). A saída da unidade de saúde ocorreu após um período de cinco dias de hospitalização provocada por uma infecção pulmonar, segundo informações repassadas por uma fonte de seu entorno direto à AFP.
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Com 94 anos, o cacique recebeu a confirmação de um diagnóstico de câncer no aparelho digestivo no mês de setembro. Desde esse período, o líder do povo kayapó recebe atendimento médico voltado a cuidados paliativos diretamente em sua casa.
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A internação recente começou em 10 de novembro, motivada por complicações geradas pela infecção pulmonar associada a problemas de pressão arterial. O atendimento hospitalar ocorreu na cidade de Peixoto de Azevedo, no estado de Mato Grosso, região Centro-Oeste, perto da aldeia amazônica onde ele vive há décadas.
Um documento obtido pela AFP registra que o líder indígena recebeu a alta médica no domingo. O texto médico apontou que o paciente deixou as dependências da instituição "lúcido" e "orientado".
Histórico de saúde e trajetória de militância
O representante kayapó precisou de atendimento hospitalar ao menos três vezes durante o ano de 2026. Mesmo demonstrando um estado físico debilitado, Raoni manteve-se atuante até pouco tempo atrás nas ações em favor da causa indígena e da preservação da maior floresta tropical do planeta.
No mês de abril, ele viajou para participar em Brasília do "Campamento Tierra Libre". O evento reúne anualmente milhares de pessoas e representa a maior mobilização de comunidades indígenas em território brasileiro.
Reconhecível pelo uso do grande disco labial como emblema guerreiro, Raoni ganhou notoriedade pública durante a década de 1970. Naquela época, militava diretamente contra a construção de uma rodovia transamazônica no decorrer do regime militar, entre os anos de 1964 e 1985.
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A repercussão em torno de sua atuação alcançou escala global em 1989, momento em que realizou sua primeira turnê internacional. Essa projeção externa consolidou-se após receber a visita do músico britânico Sting na região da Amazônia.