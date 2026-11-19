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O líder indígena Raoni Metuktire, referência na defesa da floresta amazônica no Brasil, recebeu alta médica nesta terça-feira (17). A saída da unidade de saúde ocorreu após um período de cinco dias de hospitalização provocada por uma infecção pulmonar, segundo informações repassadas por uma fonte de seu entorno direto à AFP.

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Com 94 anos, o cacique recebeu a confirmação de um diagnóstico de câncer no aparelho digestivo no mês de setembro. Desde esse período, o líder do povo kayapó recebe atendimento médico voltado a cuidados paliativos diretamente em sua casa.

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A internação recente começou em 10 de novembro, motivada por complicações geradas pela infecção pulmonar associada a problemas de pressão arterial. O atendimento hospitalar ocorreu na cidade de Peixoto de Azevedo, no estado de Mato Grosso, região Centro-Oeste, perto da aldeia amazônica onde ele vive há décadas.

Um documento obtido pela AFP registra que o líder indígena recebeu a alta médica no domingo. O texto médico apontou que o paciente deixou as dependências da instituição "lúcido" e "orientado".

Histórico de saúde e trajetória de militância

O representante kayapó precisou de atendimento hospitalar ao menos três vezes durante o ano de 2026. Mesmo demonstrando um estado físico debilitado, Raoni manteve-se atuante até pouco tempo atrás nas ações em favor da causa indígena e da preservação da maior floresta tropical do planeta.

No mês de abril, ele viajou para participar em Brasília do "Campamento Tierra Libre". O evento reúne anualmente milhares de pessoas e representa a maior mobilização de comunidades indígenas em território brasileiro.

Reconhecível pelo uso do grande disco labial como emblema guerreiro, Raoni ganhou notoriedade pública durante a década de 1970. Naquela época, militava diretamente contra a construção de uma rodovia transamazônica no decorrer do regime militar, entre os anos de 1964 e 1985.

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A repercussão em torno de sua atuação alcançou escala global em 1989, momento em que realizou sua primeira turnê internacional. Essa projeção externa consolidou-se após receber a visita do músico britânico Sting na região da Amazônia.