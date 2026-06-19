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Raoni é transferido para hospital em São Paulo para seguir tratamento

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Repórter
19/06/2026 16:11

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O cacique Raoni Metuktire, reconhecido defensor da Amazônia, foi transferido, nesta sexta-feira (19), de um hospital em Mato Grosso para outro em São Paulo, onde receberá tratamento especializado, segundo seus médicos.

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Raoni, de 94 anos, foi hospitalizado no último domingo na unidade de terapia intensiva do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop (MT), após sofrer vômitos, dor abdominal e expectoração com sangue.

A equipe médica disse a princípio que seu estado de saúde era "grave", mas que experimentou uma "melhora significativa" na terça-feira, destacando que seu quadro ainda "inspira muito cuidado".

"A decisão pela transferência foi tomada após avaliação criteriosa e alinhamento entre as equipes médicas responsáveis pelo caso, com o objetivo de assegurar a continuidade da assistência em unidade de referência", informou o hospital em um comunicado.

A transferência para o Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, foi feita em uma aeronave disponibilizada pelo governo do Mato Grosso. 

O cacique viajou acompanhado de dois familiares, um médico e um enfermeiro.

No momento de partir, estava lúcido, consciente e respirando sem ajuda mecânica.

Não é a primeira vez que o líder kayapó enfrenta uma hospitalização este ano. Em maio, ele esteve internado para tratar uma hérnia e foi diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva e problemas cardíacos.

Reconhecido internacionalmente pela defesa da Amazônia e dos povos indígenas, Raoni se manteve ativo até pouco tempo atrás: em abril, participou do Acampamento Terra Brasil, em Brasília, embora estivesse visivelmente debilitado.

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ll/app/cr/mvv/am

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