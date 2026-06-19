Raoni é transferido para hospital em São Paulo para seguir tratamento
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O cacique Raoni Metuktire, reconhecido defensor da Amazônia, foi transferido, nesta sexta-feira (19), de um hospital em Mato Grosso para outro em São Paulo, onde receberá tratamento especializado, segundo seus médicos.
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Raoni, de 94 anos, foi hospitalizado no último domingo na unidade de terapia intensiva do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop (MT), após sofrer vômitos, dor abdominal e expectoração com sangue.
A equipe médica disse a princípio que seu estado de saúde era "grave", mas que experimentou uma "melhora significativa" na terça-feira, destacando que seu quadro ainda "inspira muito cuidado".
"A decisão pela transferência foi tomada após avaliação criteriosa e alinhamento entre as equipes médicas responsáveis pelo caso, com o objetivo de assegurar a continuidade da assistência em unidade de referência", informou o hospital em um comunicado.
A transferência para o Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, foi feita em uma aeronave disponibilizada pelo governo do Mato Grosso.
O cacique viajou acompanhado de dois familiares, um médico e um enfermeiro.
No momento de partir, estava lúcido, consciente e respirando sem ajuda mecânica.
Não é a primeira vez que o líder kayapó enfrenta uma hospitalização este ano. Em maio, ele esteve internado para tratar uma hérnia e foi diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva e problemas cardíacos.
Reconhecido internacionalmente pela defesa da Amazônia e dos povos indígenas, Raoni se manteve ativo até pouco tempo atrás: em abril, participou do Acampamento Terra Brasil, em Brasília, embora estivesse visivelmente debilitado.
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