*Por Mariana Garcia — O vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), Edson Brum, é um dos alvos de operação da Polícia Federal realizada nesta quinta-feira (19/11). A investigação apura suspeitas de corrupção, tráfico de influência e associação criminosa envolvendo um agente público, intermediários e representantes de empresas privadas.

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Ao todo, os policiais cumpriram seis mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). As buscas ocorreram em quatro endereços de Porto Alegre e em outros dois municípios gaúchos: Lajeado e Guaporé. Durante a operação, os policiais apreenderam o celular de Edson Brum e dinheiro em espécie.

Segundo a PF, o agente público investigado teria usado o cargo e suas relações políticas para aproximar empresas de prefeituras municipais e favorecer a contratação de serviços e produtos. Em troca, poderia receber vantagens indevidas.

Um dos casos sob investigação envolve a venda de equipamentos tecnológicos para escolas da rede pública de ensino, especialmente telas interativas. A PF também apura suspeitas de interferência em procedimentos fiscalizados por um órgão de controle externo.

Durante as buscas, os policiais procuraram documentos, computadores e outros materiais que possam ajudar a esclarecer como funcionava o esquema, quem teria sido beneficiado e para onde foram destinados os recursos.

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O que diz a defesa

Em nota divulgada, a defesa de Edson Brum afirmou que o conselheiro está à disposição das autoridades e quer esclarecer os fatos. Os advogados também disseram que não há acusação contra ele e que a medida judicial não interfere no exercício de suas funções.

Segundo a nota, Brum, que já foi deputado estadual e atuou como secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, entre 2021 e 2022, durante o governo de Eduardo Leite, construiu sua trajetória pública com honestidade, respeito às instituições e defesa do interesse comum.

A investigação continua. A Polícia Federal busca esclarecer a participação dos envolvidos e identificar eventuais responsabilidades.

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*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro