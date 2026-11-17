PRISÃO
Homem é preso após furto de 11 potes de Nutella e 8 peças de picanha em MG
Suspeito foi detido em flagrante tentando furtar mercadorias em Três Marias; confessou ação idêntica horas antes em Felixlândia
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17/11/2026 17:42
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Uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) resultou na prisão em flagrante de um homem de 24 anos na última sexta-feira (13/11). Ele é suspeito de integrar um grupo especializado em furtos a estabelecimentos comerciais nas cidades de Três Marias e Felixlândia, na Região Central do estado.
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Segundo a PMMG, a ocorrência teve início quando as equipes policiais foram acionadas após funcionários e pessoas deterem o suspeito no momento em que ele tentava furtar diversas mercadorias de um supermercado em Três Marias. Os demais integrantes do grupo conseguiram fugir antes da chegada da viatura.
Durante o registro da ocorrência, o jovem confessou aos policiais que havia participado de outro crime com o mesmo modus operandi horas antes, por volta das 17h, em uma unidade da mesma rede supermercadista localizada no município vizinho de Felixlândia.
A partir da confissão, a PMMG de Felixlândia entrou em contato com a gerência do estabelecimento afetado. Após a checagem das imagens do sistema de videomonitoramento, a gerência confirmou a ação conjunta dos criminosos, que utilizavam mochilas para ocultar e escoar os produtos furtados.
Balanço
A ação rápida das forças de segurança permitiu recuperar parte significativa dos produtos levados pelos suspeitos. Entre os itens apreendidos estão:
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11 unidades de creme de avelã recuperadas;
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8 peças de picanha recuperadas.
O homem, o material recuperado e os registros de monitoramento fornecidos pelos estabelecimentos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.
A Polícia Militar informou que as diligências e os rastreamentos continuam na tentativa de identificar e localizar os demais envolvidos na ação criminosa.