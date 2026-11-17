CONDENAÇÃO
Justiça mantém presa suspeita de matar marido na frente dos filhos
Crime foi cometido após suposta descoberta de traição no celular da vítima; crianças de 11 e 12 anos presenciaram o ataque na Região Norte de BH
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17/11/2026 16:50
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A Justiça de Minas Gerais converteu em preventiva a prisão em flagrante da mulher de 27 anos suspeita de matar o próprio companheiro, de 42, a facadas, no Bairro Providência, na Região Norte de Belo Horizonte. A decisão foi proferida nesta terça-feira (17/11), pela juíza Juliana Beretta Kirche Ferreira Pinto, da Secretaria de Audiências de Custódia da Comarca de Belo Horizonte.
Embora a suspeita seja ré primária, Juliana acompanhou o pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e ressaltou a "extrema gravidade concreta da conduta". Na decisão, a juíza apontou que o homicídio ocorreu no ambiente doméstico, na presença dos dois filhos menores do casal, e evoluiu para uma perseguição armada em via pública. A Justiça também negou a prisão domiciliar, uma vez que o crime foi praticado com violência contra a pessoa.
Além de decretar a prisão preventiva, a magistrada determinou que a direção da unidade prisional onde a mulher está custodiada seja definida com urgência para garantir que ela receba os cuidados médicos necessários, conforme apontado durante o atendimento pré-custódia.
Motivação e dinâmica do crime
Os autos do processo revelam novos detalhes sobre a motivação do assassinato, ocorrido na noite do último domingo (15/11), na Rua Doutor Benedito Xavier. De acordo com o relato do filho de 12 anos do casal, que presenciou a cena, a briga começou depois que a mãe encontrou no aparelho celular do pai conversas dele com outra mulher.
Durante a discussão, a suspeita teria golpeado inicialmente um dos dedos do companheiro com uma faca e, em seguida, um golpe no ombro direito da vítima.
Desespero e socorro
Assustados com as agressões, os dois filhos do casal — o menino de 12 anos e uma menina de 11 — correram até a rua e pediram ajuda aos guardas da Polícia Militar que passava pela região. As crianças avisaram aos agentes que a mãe estava esfaqueando o pai.
Ao chegarem ao endereço, os militares flagraram a mulher perseguindo o homem, que sangrava e gritava por socorro. A mãe da suspeita, que também foi acionada pelos netos, relatou à polícia que tentou intervir e tomar a faca das mãos da filha, mas não conseguiu impedir o ataque.
Segundo o registro policial, a suspeita apresentava sinais de embriaguez e comportamento agressivo no momento da abordagem, sendo necessário o uso de algemas. Ela foi levada para atendimento médico e, posteriormente, encaminhada à delegacia, onde optou por permanecer em silêncio e falar apenas em juízo.
A vítima foi socorrida pelos policiais e levada às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, mas não resistiu à gravidade do ferimento no ombro e morreu no local. A faca utilizada no crime e o celular da vítima foram apreendidos pela perícia da Polícia Civil. Os dois filhos do casal ficaram sob os cuidados da avó materna.
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