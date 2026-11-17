Neste mês que marca os 13 anos do início da construção da Catedral Cristo Rei – as obras começaram em 4 de novembro de 2013 –, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, faz uma celebração histórica. Na manhã desta terça-feira (17), na presença de seus colaboradores, ele inaugurou a Tenda da Paz, que será o espaço celebrativo ou a “igreja” do templo erguido no Bairro Juliana, na Região Norte da capital. Desde 2018, as missas eram celebradas no local a se tornar, brevemente, um teatro.

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A Tenda da Paz, com espaço para cerca de mil fiéis, sob uma cúpula, fica no nível da Avenida Cristiano Machado, no ponto mais alto do complexo arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer (1907-2012). Conforme a Arquidiocese de BH, o templo já em a infraestrutura concluída, recebendo atualmente sua ambientação interna, com a preparação dos mosaicos.

Na primeira missa celebrada na Tenda da Paz, às 11h, dom Walmor agradeceu aos colaboradores da Igreja e a cada um que vem ajudando a edificar a Cristo Rei. "Há um longo caminho a percorrer, mas este dia é histórico. Aqui estamos neste templo sagrado. Daqui, vamos orar e irradiar o Evangelho de Jesus Cristo. Não estamos construindo simplesmente um templo, mas ajudando o mundo a abrir-se ao amor de Deus.”

O arcebispo disse ainda que não há nada mais importante do que a experiência de encontrar Cristo na comunidade. “Seguindo Cristo, ajudamos a construir uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Continuaremos avançando nas obras da Catedral Cristo Rei. Chegar até aqui é um milagre. Vamos avançar ainda mais. Nossa reverência, homenagem e gratidão às pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui".

Emoção

A celebração eucarística presidida por dom Walmor e concelebrada pelo arcebispo de Niterói (RJ), dom Francisco Cota, em visita a BH, reuniu mais de 400 colaboradores da Cúria Metropolitana. Presentes também sacerdotes e diáconos da arquidiocese.

Uma lembrança em momento grande emoção fez com muitos chegassem às lágrimas. Juntamente com um cartão, o arcebispo entregou a cada pessoa um pedaço de tijolo, com a frase: “Mãos que constroem, corações que edificam a fé”.

Ajuda e devoção

Nas palavras de dom Walmor, a Cristo Rei é bem mais do que um edifício, com infraestrutura ampla e completa para o trabalho. “A catedral é centro da vida pastoral e espiritual da comunidade arquidiocesana, com serviços nos âmbitos do cuidado social, cultural. Lugar sagrado, que se reveste de singular mística, capaz de fortalecer cada um na missão de fazer o bem, à luz dos ensinamentos de Jesus”.

A partir de doações, campanhas, recursos próprios e patrocínio via leis de incentivo fiscal, a Arquidiocese de Belo Horizonte, que congrega milhares de pessoas em 29 municípios, incluindo a capital, leva adiante a execução do projeto da Catedral Cristo Rei, concebido pelo arquiteto Oscar Niemeyer.

O sonho de construir a catedral vem desde o primeiro arcebispo, dom Antônio dos Santos Cabral (1884-1967), empossado em 30 de abril de 1923. O projeto pioneiro, da década de 1930, começou, mas não se concretizou, ficando documentado que o templo seria no alto da Avenida Afonso Pena no cruzamento com a Avenida do Contorno, na Região Centro-Sul. Com o passar do tempo, até a Igreja São José, no Centro da cidade, foi sede temporária, ficando o nome de catedral provisória para a Igreja Boa Viagem, hoje Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia.

Diante dos desafios da época, a iniciativa foi adiada e retomada, neste milênio, com atualizações. A convite do arcebispo dom Walmor, o arquiteto Oscar Niemeyer apresentou uma concepção arquitetônica em 2010 e, em 2013, a Catedral Cristo Rei começou a ser construída, no epicentro geográfico da Arquidiocese de BH.

Dois anos após ser instalada uma cruz de 20 metros de altura, que pode ser vista da Avenida Cristiano Machado –, a construção da Catedral Cristo Rei seguiu o projeto no compasso das ajudas voluntárias. No primeiro dia de obras, 7 de abril de 2013, conforme documentou o Estado de Minas, dom Walmor abençoou os operários e as máquinas. Em 11 de fevereiro de 2021, na abertura do Ano Jubilar do Centenário da instituição, a Cristo Rei se tornou oficialmente a igreja-catedral da Arquidiocese de BH.

CRONOLOGIA

1919 – O então núncio apostólico no Brasil, dom Ângelo Scapardini, visita Minas e se reúne com o arcebispo de Mariana, dom Silvério Gomes Pimenta, para tratar da criação de uma diocese em BH.



1920 – Criada comissão especial para estabelecer a nova diocese, presidida por monsenhor João Martinho, pároco da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, ainda em construção.



1921 – Em 11 de fevereiro, o Papa Bento XV, por meio da Constituição Apostólica “Pastoralis sollicitudo”, cria a Diocese de Belo Horizonte. Matriz Nossa Senhora da Boa Viagem é elevada à dignidade de catedral. Em novembro do mesmo ano, é nomeado o primeiro bispo, dom Antônio dos Santos Cabral (1884-1967).



1922 – Em 30 de abril, dom Cabral é recebido com um grande cortejo, que percorre as ruas da capital até a Igreja São José, anunciada como catedral provisória, até que a Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, ainda em obras, pudesse receber fiéis.



1924 – A Diocese de Belo Horizonte é elevada a Arquidiocese pelo Papa Pio XI. Dom Antônio dos Santos Cabral se torna arcebispo.



1932 – Nossa Senhora da Boa Viagem é oficializada padroeira de Belo Horizonte pelo Papa Pio XII. Sagração da nova Matriz Nossa Senhora da Boa Viagem, durante a Festa da Padroeira de Belo Horizonte, em 15 de agosto.

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1937 – Dom Cabral inicia a construção da Catedral Cristo Rei, onde hoje é a Praça Milton Campos.

2004 - Em 26 de março, dom Walmor Oliveira de Azevedo começa seu ministério como o quarto arcebispo metropolitano de BH.



2011 – Um século após a instalação da pedra fundamental da nova Matriz Nossa Senhora da Boa Viagem, é abençoada a pedra fundamental da Catedral Cristo Rei, com a iluminação de sua cruz.



2013 - Em 4 de novembro, começam as obras da CatedralCristo Rei, com projeto do arquiteto Oscar Niemeyer.



2021 – Arquidiocese de BH celebra o seu centenário com um ano jubilar, com programação especial. Em missa solene, ocorre a transferência da Catedral da Arquidiocese de Belo Horizonte, da Igreja Boa Viagem para a Catedral Cristo Rei.

2025 – Os pórticos da Catedral Cristo Rei alcançam 50 metros de altura, a metade de seu tamanho total, conforme projeto de Oscar Niemeyer.

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Templo em construção





- A Catedral Cristo Rei terá capacidade para 5 mil pessoas sentadas na parte interna. Em grandes eventos, poderá receber até 20 mil.



- Serão 44 mil metros quadrados de área construída, considerando-se o templo, três andares abaixo da praça e estacionamento.



- O monumento terá dois pórticos (Justiça ou Sul, e Norte, da Verdade, com 100 metros de altura, campanário com 40 metros e sete sinos, além de uma cruz de 20 metros, tudo na cor branca.