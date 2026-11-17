Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A jornalista e locutora Polyana Novais, de 41 anos, conhecida como Poly Novais, e o marido, Aleksander Brandão Santana, de 33, morreram após um acidente envolvendo dois carros na tarde do último domingo (15), na MGC-369, entre Boa Esperança e Campos Gerais, no Sul de Minas Gerais. As informações são da Polícia Militar Rodoviária (PMRv). Leia mais abaixo sobre a trajetória da profissional.

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Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o perito da Polícia Civil informou que o Honda Civic, conduzido por um homem de 42 anos, natural de Elói Mendes, seguia no sentido Boa Esperança/Campos Gerais. No quilômetro 127, o veículo teria caído na canaleta à direita da pista.

Ao tentar retornar à rodovia, o motorista teria perdido o controle da direção e atingido frontalmente um Fiat Argo, que trafegava no sentido contrário e transportava a família de Polyana Novais. A jornalista conduzia o veículo e ficou presa às ferragens. O motorista do outro carro teve apenas ferimentos leves.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou as vítimas ao pronto-socorro de Boa Esperança, mas Polyana e o marido morreram durante o atendimento.

O filho do casal, de 2 anos, que também estava no carro, foi transferido para o Hospital Alzira Velano, em Alfenas, com traumatismo cranioencefálico e outras fraturas.

A assessoria de imprensa da unidade de saúde informou que, embora o quadro de saúde ainda seja considerado grave, o menino já respira sem o auxílio de aparelhos e apresenta boa evolução médica.

Polyana foi sepultada na tarde de segunda-feira (16), em Alfenas. O sepultamento de Aleksander ocorreu em Boa Esperança.

Carreira

Polyana Novais construiu carreira principalmente em Alfenas, no Sul de Minas, onde atuou em emissoras de rádio e televisão.

Ela também trabalhou em uma emissora no município de Machado, cidade vizinha, e na Prefeitura de Alfenas.

Entre os veículos de comunicação pelos quais passou estão a TV Alfenas, a Rádio Atenas FM e a Rádio Mundo Music FM. Mais recentemente, a jornalista trabalhava como locutora na Rádio Estação Cultura FM.

Notas de pesar

A Rádio Estação Cultura FM, onde Polyana trabalhava, lamentou a morte da jornalista e desejou a recuperação do filho do casal.

A TV Alfenas destacou que o casal fez parte da história da emissora e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.

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Também divulgaram notas de pesar a Associação Mineira de Rádio e Televisão (Amirt) e o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão de Minas Gerais (Sert-MG)