Um acidente envolvendo dois carros deixou um dos veículos capotado em uma calçada no entroncamento da Avenida Afonso Pena, com a Av. Getúlio Vargas e a Rua Cláudio Manoel, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O sinistro ocorreu na tarde desta terça-feira (17/11). Até o momento, sem informações de feridos no local.

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Os motoristas dos dois veículos registraram boletim de ocorrência em uma base da Polícia Militar próximo ao local do acidente.

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