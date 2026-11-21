BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), atendeu à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e autorizou neste sábado (21) visitas diárias de seus filhos ao hospital em que ele está internado.

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Bolsonaro foi internado na última sexta-feira (20), no DF Star, em Brasília, após sentir dor abdominal. Boletim médico divulgado na tarde deste sábado disse que Bolsonaro está internado na unidade de terapia intensiva com o diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo.

A decisão de Moraes autoriza a entrada dos filhos Carlos, Jair Renan e Laura no período em que o ex-presidente estiver no hospital. Moraes proibiu o ingresso de celulares, câmeras ou outros aparelhos que possam registrar imagens ou áudios de Jair Bolsonaro no hospital.

O ministro Alexandre de Moraes é o responsável pela execução penal do ex-presidente, que cumpre em casa a condenação de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

A defesa do ex-presidente havia pedido "em caráter de urgência" o ingresso dos filhos de Bolsonaro enquanto ele continuar internado.

Segundo boletim médico deste sábado, ainda não há previsão de alta de Bolsonaro.

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"Foram iniciadas medidas clínicas como hidratação, manutenção do jejum oral com suporte nutricional e passagem de sonda gástrica. No momento encontra-se estável clinicamente, consciente, orientado e em respiração espontânea", diz o boletim.

O cardiologista Brasil Caiado, que acompanha Bolsonaro, afirmou à imprensa na sexta-feira (20) que exames mostraram uma obstrução "quase total, mas parcial, do intestino delgado, com aderências na parede abdominal". Ele afirmou que existe chance de o ex-presidente ser submetido a uma cirurgia, mas que a conduta "provavelmente" será definida neste sábado.

Caiado disse que o ex-presidente sentiu dor no início da manhã de sexta, que piorou nas horas seguintes. Ele afirmou que a equipe médica iniciou uma "terapêutica de observação, até amanhã provavelmente, para ver a evolução do quadro".

No primeiro boletim médico divulgado após a internação, na sexta-feira, o hospital DF Star disse que Bolsonaro "deu entrada no dia de hoje com quadro de dor e distensão abdominal". "No momento encontra-se internado para realização de exames e investigação diagnóstica."

O senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC) afirmou neste sábado, em publicação feita nas redes sociais, que Bolsonaro está com uma sonda no nariz. "Isso permitiu, durante a madrugada, retirar quase um litro de resíduos alimentares, e ele continuará com ela até o final", afirmou Carlos.

Ele também disse que o pai fez novos exames pela manhã.

O ex-presidente já passou por diversos procedimentos médicos desde a facada da qual foi vítima durante a campanha eleitoral de 2018.

Em abril do ano passado, ele foi submetido a uma operação de 12 horas para desobstrução intestinal. Em dezembro, fez uma cirurgia de correção de hérnia inguinal bilateral.

Bolsonaro ainda passou por procedimento, em maio de 2026, para reparo do manguito rotador do ombro direito.

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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, em publicação nas redes sociais feita na sexta (20), que Bolsonaro sentiu uma "dor aguda" e foi ao hospital para realizar exames. Ela disse que retornaria de Israel ao Brasil durante a madrugada.