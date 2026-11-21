Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que passaria a faixa presidencial ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) caso o adversário vencesse a eleição presidencial.

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Questionado sobre a possibilidade durante uma transmissão ao vivo neste sábado (21/11), o petista disse que respeitaria o resultado das urnas, mas criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai do senador, a quem chamou de “mequetrefe”, “fujão” e “indecente”.

“Passaria [a faixa presidencial], só se ele não quisesse. Não vejo o porquê de não passar. O pai dele foi um mequetrefe, um fujão, uma coisa indecente. Ou seja, você disputa uma eleição, se você ganha vale, senão não vale?”, declarou.

Lula comparou a disputa eleitoral a uma partida de futebol e afirmou que os participantes precisam aceitar o resultado. Segundo ele, caso fosse derrotado, entregaria a faixa presidencial ao vencedor.

O presidente, no entanto, demonstrou confiança na reeleição e afirmou que pretende ser reconduzido ao cargo pelo voto popular.

“Agora, como eu mesmo ganhei, é o povo brasileiro que vai passar a faixa para mim outra vez: jovens, mulheres, indígenas e meus velhinhos”, disse.

Lula critica saída de Bolsonaro do Brasil

Na mesma transmissão, Lula fez outras críticas à família Bolsonaro e fez referência à saída de Flávio do Brasil após a derrota na eleição presidencial.

O senador é alvo de duas investigações criminais em andamento no Supremo Tribunal Federal (STF), mas ainda não foi julgado nos respectivos casos.

Ao comentar a viagem do adversário aos Estados Unidos, o presidente questionou o motivo de sua saída do país e comparou a atitude à própria trajetória política.

Lula afirmou que, nas três vezes em que perdeu uma eleição, retornou a São Bernardo do Campo, em São Paulo, onde morava antes de ingressar na vida pública.

"Ele nem estava sendo julgado. Minha pergunta é: correu do quê? É o DNA da família. Qualquer coisinha: Miami. Não. Eu, quando perdi, três vezes, eu voltei para São Bernardo do Campo. Quando eu deixar a Presidência, eu vou voltar novamente para minha casa. De lá eu saí, de lá eu voltarei", afirmou.

As investigações contra Flávio envolvem suspeitas de irregularidades relacionadas ao financiamento do filme Dark Horse, sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e a movimentações financeiras ligadas ao advogado Willer Tomaz.

Posse e expectativa para um quarto mandato

Durante a conversa, Lula também falou sobre a organização de uma eventual cerimônia de posse. O presidente afirmou que não está à frente dos preparativos e que a primeira-dama, Janja Lula da Silva, será responsável pela coordenação do evento.

Ele disse que sua participação se limitará a cumprir o compromisso institucional de comparecer ao Congresso Nacional para tomar posse. Depois da cerimônia oficial, brincou que pretende comemorar.

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“Depois disso, vou cair na farra, pois será a minha última posse aos 81 anos. O menino Lula está muito feliz da vida e com muita responsabilidade”, afirmou.

“Quando eu ganhei a primeira eleição, eu deitava de barriga para cima pensando: será que vou ter condições de governar? O Brasil é tão grande. Agora, no quarto mandato, minha preocupação é maior: eu preciso fazer o melhor da minha vida. Eu quero morrer sabendo que fiz o melhor para o povo. É isso que me dá preocupação”, complementou.

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Ao comentar a vitória, Lula classificou o resultado que obteve na última eleição como expressivo e voltou a provocar o adversário. “A vitória foi tão grande que o adversário, ó, correu”, disse.